Todo hubiera cambiado hace un año: la nueva norma de la Champions que afectará a los 8 primeros clasificados

Bienvenidos a la edición número 71 de una Champions League que inicia formalmente su camino rumbo a la ciudad de Budapest. Arranca la segunda versión del torneo bajo un formato de liguilla donde se termina la fase de grupos tal y como la conocemos. Desde la UEFA han estipulado cambios en cuanto a la normativa del certamen en relación con la temporada pasada que ni mucho menos será bien vista por los 8 primeros clasificados cuando lleguemos al mes de enero. Atentos que supone un giro de 180 grados en relación a lo vivido en los últimos 12 meses.

El máximo ente del fútbol europeo tomó nota de las críticas hacia un formato donde por ejemplo y pese a terminar mejor que Inter de Milán en la fase de liguilla, Barcelona tuvo que terminar las semifinales en San Siro. Se entiende esto como una desventaja deportiva e igualmente como un premio a quienes peor rendimiento tuvieron durante la primera fase del estrenado formato. Habrá cambios pero puede que el remedio sea peor que la enfermedad.

Vayamos ahora a un escenario hipotético. Si un equipo que termina entre los 8 primeros clasificados de la fase de liguilla es eliminado por cualquiera que venga de la fase del playoff (duelo entre el 9 al 24 tras la primera fase), verá cómo éste le quita su lugar en las rondas de cuartos y semifinales en cuanto a la localidad se refiere. Para que nos entendamos, si Real Madrid eliminaba el año pasado al Arsenal o al Atlético de Madrid después de superar a Manchester City, hubiera culminado dichas eliminatorias como local y no lejos del estadio Santiago Bernabéu.

Hablamos sin ningún tipo de dudas de un cambio que incentiva a largo plazo a quienes peor lo hagan en la fase de liguilla y durante las primeras 8 jornadas del certamen. Perjudica a quienes apuestan durante el primer semestre de la temporada por sacar la mayor cantidad de puntos posibles en esta reformada Champions. Solamente el tiempo dirá qué ocurre y cómo se terminan de dar los resultados de una edición que esta semana tendrá partidos hasta el jueves.

Empieza una Champions donde todos buscarán quitarle la corona al PSG: GETTY

La medida ha generado todo tipo de reacciones. Ahora quienes vengan del playoff y eliminen en octavos a uno de los 8 primeros tomarán su lugar en cuanto a localías se refiere. Para muchos perjudica a los mejores de la tabla general. Se entiende en varios destinos de Europa que vale más ser 24 y sacar al puntero que ser octavo y mantenerse hasta semis. En cuanto al resto del torneo se refiere, se mantienen tanto los premios de la campaña pasada como por supuesto el formato de eliminatorias desde el mes de febrero del año 2026. Budapest a finales de mayo ya espera por saber si PSG puede o no retener la corona.

