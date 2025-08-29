La Inteligencia Artificial anticipa cómo quedará la primera fase de la Champions League

Se ha sorteado finalmente la fase de grupos de una Champions League que vuelve a ser tema de conversación en toda Europa. Los 36 equipos clasificados a la fase de liguilla ya conocen su camino hasta como mínimo finales del mes de enero y a la espera únicamente de que la UEFA confirme el orden de los compromisos que guardan por las siguientes semanas. Desde BOLAVIP consultamos con la IA sobre el resultado de todos los partidos de la primera fase.

ChatGPT asegura que se vienen diferentes sorpresas durante las siguientes 8 semanas de competición europea en el viejo continente. En cuanto a la clasificación general se refiere, se afirma que Manchester City terminará como el mejor equipo de la fase de la liguilla con un total de 20 puntos sobre 24 posibles. El podio lo completaron tanto Real Madrid como Bayern Múnich en una clasificación general pensando en los octavos de final donde también veremos a conjuntos de la talla de Liverpool, Paris Saint Germain, Barcelona, Chelsea e Inter de Milán.

¿Y quiénes van al playoff? Pues aquí la Inteligencia Artificial señala que tendremos al Arsenal de Mikel Arteta, al Borussia Dortmund o al Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. Estos podrían medir fuerzas ante entidades potentes en el viejo continente como lo son Juventus o Tottenham. Recordemos que la normativa indica que desde la casilla número 9 hasta la 24 se tendrá que disputar una doble jornada de eliminatoria antes de la llegada de los octavos de final. Febrero, el momento de esto.

Pero la IA también augura sorpresas en cuanto a la eliminación de gigantes o históricos. Asegura que tanto Athletic Club de Bilbao como Mónaco o Newcastle serán los grandes derrotados de esta Champions League con apenas 2 puntos sobre 24 posibles. Un registro que ni siquiera les permitiría llegar a la fase de playoff y que les convertiría en algunas de las principales decepciones de la temporada europea. No nos olvidemos que a diferencia de otras ediciones, este nuevo formato del certamen no incluye plazas de clasificación para las fases de eliminación directa de la Europa league.

Haaland y Manchester City serán los mejores del inicio de la Champions para la IA: GETTY

Y en cuanto a sorpresas positivas se refiere, aparece el nombre de viejos conocidos del último tiempo. Brujas volverá a colarse en la fase de playoff para la Inteligencia Artificial y lo hará de la mano de conjuntos que como Ajax o PSV de Países Bajos, intentarán dar la sorpresa a partir del mes de febrero del año 2026. Se hace clave remarcar que los 8 primeros clasificados, a diferencia de la última temporada, culminarán todos y cada uno de sus encuentros de eliminación directa como local. El año pasado Barcelona no gozó de este privilegio y lo sufrió frente al Inter de Milán en las semifinales.

Mbappé y Haaland dominan en goles

Se señala que tanto el delantero del Real Madrid como de Manchester City serán los máximos anotadores de la primera fase de la Champions que viene en camino. La IA les entrega un total de 7 goles durante las primeras 8 jornadas de un certamen que solo el noruego ha podido levantar a lo largo de su carrera. Mbappé asume su edición número 9 de la Champions League con el objetivo de cortar su sequía en el único gran torneo de clubes que todavía le queda por levantar.

Este día sábado no nos olvidemos que la UEFA terminará de confirmar el calendario de cada uno de los participantes del certamen. También las fechas de todas las jornadas que aguardan en el horizonte y que culminarán a finales del mes de enero de 2026. Tras la fecha FIFA y un fin de semana de fútbol europeo, arranca oficialmente el camino rumbo a Budapest.

Así queda la liguilla de la Champions para la IA en puntos y diferencia de gol

Manchester City 20 +12 Real Madrid 18 +10 Bayern Múnich 17 +11 Liverpool 16 +9 Paris Saint‑Germain 16 +8 Barcelona 15 +9 Chelsea 14 +7 Inter de Milán 13 +6 Arsenal 13 +5 Borussia Dortmund 12 +6 Atlético de Madrid 12 +4 Atalanta 12 +3 Benfica 11 +2 Bayer Leverkusen 11 +1 Villarreal 10 +1 Club Bruges 10 0 Juventus 9 0 Tottenham 9 –1 Frankfurt 9 –2 Ajax 9 –6 PSV Eindhoven 8 –1 Napoli 8 –2 Sporting CP 7 –3 Olympiacos 7 –4 Marseille 6 –5 Bodo/Glimt 6 –6 Slavia Praga 5 –7 Copenhagen 5 –8 AS Monaco 4 –8 Galatasaray 4 –9 Union St.-Gilloise 3 –10 FQ Qarabag 3 –11 Athletic Club 2 –12 Newcastle United 2 –13 Pafos 1 –14 Kairat Almaty 1 –15

