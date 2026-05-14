César Bravo recupera a dos grandes figuras en Cobreloa: serán opción ante Deportes Copiapó

Cobreloa se rpone de lo que fue el duro golpe que recibió en la reciente fecha de la Liga de Ascenso, en donde los ‘Loínos’ cayeron de manera inapelable por 5-1 ante Santiago Wanderers.

Con aquel resultado, el conjunto naranja perdió la punta del torneo y quedó en el segundo puesto, por debajo de Deportes Puerto Montt, quien hoy es el líder del campeonato.

Por esto, en Cobreloa ya buscan dar vuelta la página de este partido y ponen el foco en su enfrentamiento próximo ante Deportes Copiapó, compromiso para el que recibieron una importante doble noticia.

Para lo que será este partido ante el ‘León de Atacama’, César Bravo podrá recuperar a dos importantes figuras dentro de su equipo, que son David Tapia y Álvaro Delgado.

Tapia volverá a ser opción en Cobreloa | Foto: Photosport

Así lo informó el periodista Pedro Marín en su cuenta de ‘X’, en la que señaló que ambos jugadores ‘Loínos’ ya dejaron atrás sus problemas físicos y serán opción para este partido

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“Los jugadores de Cobreloa David Tapia y Álvaro Delgado se encuentran recuperados de sus lesiones y pueden ser considerados en la formación titular de los mineros que juegan este sábado en Calama frente a Copiapó”, informó.

De esta manera, Cobreloa vuelve a contar con dos importantes jugadores dentro de su plantel para este partido crucial para los ‘Loínos’, en la que esperan volver a los triunfos y dejar atrás la derrota ante Santiago Wanderers.

En Síntesis

Santiago Wanderers derrotó a Cobreloa con un marcador de 5-1 en la Liga Ascenso.

derrotó a con un marcador de 5-1 en la Liga Ascenso. Deportes Puerto Montt lidera el torneo, desplazando al conjunto naranja al segundo puesto actual.

lidera el torneo, desplazando al conjunto naranja al segundo puesto actual. El DT César Bravo recuperó a David Tapia y Álvaro Delgado de sus lesiones.

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