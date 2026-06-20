Harry Robledo mostró su felicidad por la victoria ante Cobresal, pero le puso un freno de mano a las contrataciones y envió un claro mensaje: "No vamos a traer por traer".

El ambiente en Cobreloa es de total alegría luego de arrancar con abrazos su participación en la tercera fecha de la Copa Chile. El triunfo por 2-0 sobre Cobresal dejó conformes a los hinchas y, de manera muy especial, a la alta dirigencia institucional

El presidente del conjunto loíno, Harry Robledo, no ocultó su profunda satisfacción por el rendimiento mostrado en el Estadio Zorros del Desierto, aprovechando la instancia postpartido para analizar el presente futbolístico y proyectar lo que viene para el club de cara al segundo semestre.

Al ser consultado sobre los trabajos y gestiones que se están realizando para potenciar el equipo, el timonel naranja fue categórico y prefirió marcar una distancia inmediata respecto a las altas expectativas del mercado.

Robledo argumentó que siempre se está trabajando en la búsqueda de opciones, pero aclaró que hoy en día cuentan con un plantel sumamente competitivo. “Yo no hablo de refuerzos, porque refuerzo es traer a ponerle adelante de los muy buenos jugadores que tenemos”, explicó de manera directa.

Cobreloa venció a Cobresal en el Clásico Minero.

El gran argumento del mandatario para frenar una ola de contrataciones desmedidas radica en el excelente nivel que han exhibido las categorías inferiores de Cobreloa.

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Para la máxima autoridad de la escuadra de Calama, las fuerzas básicas representan el verdadero sustento del club a largo plazo y no pretende bloquearles el camino con incorporaciones que “van a eclipsar a los cabros, al fútbol joven”. Con total firmeza, el dirigente lanzó una frase que caló hondo: “No, si ese es nuestro patrimonio y tenemos que cuidarlo, y no vamos a traer jugadores por traer”.

La postura del directivo se vio respaldada de forma empírica por lo ocurrido en el propio terreno de juego frente al elenco de El Salvador. Con total orgullo, Harry Robledo sacó a relucir que el equipo terminó disputando los pasajes finales del compromiso potenciando su cantera: “¿Cuántos jugadores terminamos en el segundo tiempo con del fútbol joven? Cuatro jugadores. Entonces, no… si ese es nuestro patrimonio”. Entre ellos destacó el rendimiento de Esteban Gallardo, quien se encargó de inflar las redes para estructurar el segundo gol de la tarde.

Austeridad financiera: No se elevará la planilla por capricho

Finalmente, el presidente de la institución naranja delinea los estrictos criterios económicos que regirán cualquier intento de fichaje en las próximas semanas. Robledo advirtió que si bien están abiertos a complacer las solicitudes del cuerpo técnico, toda incorporación debe estar estrictamente al alcance financiero de Cobreloa, buscando nombres que aporten valor real y no meramente apuestas que hinchen los costos mensuales.

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“Traer a alguien significa elevar la planilla, y no es la idea de elevarla por elevarla. Así que eso es, tenemos ahí nuestros cabros jugando y nos tiene muy contentos eso”, sentenció para cerrar el debate.