Claudio Borghi es pura ilusión con estos tres jugadores de Colo Colo ante Coquimbo Unido: “Seamos justos”

El ex técnico de Colo Colo analiza la probable formación de los albos para enfrentar esta tarde a Coquimbo Unido por Copa de la Liga.

Colo Colo tiene una oportunidad de oro esta tarde para acercarse a la Copa Libertadores 2027, toda vez que enfrenta a Coquimbo Unido en el puerto pirata con la ilusión de instalarse en las semifinales de la Copa de la Liga.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz llega en buen pie al partido frente a los coquimbanos y buscará seguir en racha: lleva tres partidos consecutivos ganando y lidera tanto en la Liga de Primera como en la Copa de la Liga.

Una de las grandes novedades que presentaría el DT argentino esta tarde en Coquimbo es el tridente de ataque, el cual estaría compuesto por Francisco Marchant, Yastin Cuevas y Leandro Hernández.

Yastin Cuevas sería de la partida en Colo Colo. | Foto: Photosport

“Me parece un equipo interesante. Estos tres chicos (Marchant, Cuevas y Hernández) son una buena noticia, tal como lo dije en el Clásico Universitario donde Fernando Gago sorprendió con juveniles”, analizó Claudio Borghi en Picado TV.

El Bichi, eso sí, pide no ‘destrozar’ a los jugadores en caso de que no hagan una buena presentación: “Hay que irse muy atrás en Colo Colo para ver a tres juveniles titulares en el ataque. Seamos justos, es una buena noticia, pero si andan mal no los critiquen”, agregó.

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Así las cosas, Colo Colo buscará los tres puntos esta tarde para instalarse en las semifinales de la Copa de la Liga, instancia en donde O’Higgins de Rancagua es, de momento, el único equipo clasificado.

En síntesis

Colo Colo enfrenta a Coquimbo Unido buscando un lugar en las semifinales del torneo.

El técnico Fernando Ortiz alineará a Marchant, Cuevas y Hernández en el ataque.

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