Coke Hevia pide salida de jugador de Colo Colo y expone argumentos: “Tiene que deshacerse de…”

A Colo Colo no le sobró absolutamente nada en su visita a la Universidad de Concepción, compromiso por la Fecha 11 de la Liga de Primera 2026 que los albos se quedaron con un agónico gol de Javier Correa.

Uno que estuvo en el banco de suplentes y entró en los minutos finales fue Claudio Aquino, volante argentino quien no ha podido rendir como él quisiera y como los hinchas colocolinos esperan.

Uno que le dio un espaldarazo a medias fue Coke Hevia, quien en Balong dijo que “Claudio Aquino, si vemos las estadísticas, son muy buenas. El otro día cuando dijo que no ha jugado mucho en su posición… entonces en junio hablen con él, se sacan un sueldo de encima y traen lo que el técnico quiera”, dijo.

Difícil momento de Aquino en Colo Colo. | Foto: Photosport

En esa línea, el destacado periodista nacional complementa sus dichos diciendo que “El año pasado, en esa bazofia de equipo, fue el jugador que más veces dejó solo a sus compañeros. Eran pases claves”.

En el cierre, Coke Hevia cree que no hay más remedio que dejar partir al ex Vélez Sarsfield: “Yo creo que Colo Colo tiene que deshacerse de Claudio Aquino, aunque a mí me gusta”, remató en el cierre.

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¿Qué pasará con Claudio Aquino? Lo cierto es que tiene contrato vigente con los albos y seguramente no se moverá a ningún lado, lo que no quita el hecho de que no tiene ni los minutos ni el protagonismo que él esperaba.

En síntesis

Colo Colo venció a Universidad de Concepción con un gol de Javier Correa en fecha 11.

El periodista Coke Hevia sugirió la salida de Claudio Aquino para liberar un sueldo.

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