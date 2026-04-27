Manuel de Tezanos exculpa a este jugador de Colo Colo por el pobre nivel de juego: “Si le van a dar…”

Colo Colo se quedó con los tres puntos en su visita a la Universidad de Concepción, club al cual derrotó por 2-1 con goles de Maximiliano Romero en el primer tiempo y Javier Correa cuando el encuentro expiraba.

Más allá de la victoria, el Cacique dirigido por Fernando Ortiz no hizo un buen compromiso y así lo hizo saber Manuel de Tezanos en el programa ‘Balong’: “Jugando así, con tan pocas ideas, tan poca creatividad y poca osadía…”, arrancó diciendo.

Aquino arrancó en el banco ante la U. de Conce. | Foto: Photosport

El periodista y conductor del programa volcó su comentario hacia Claudio Aquino, a quien exculpó de las constantes críticas que recibe por su nivel de juego: “Aquino es muy criticado, pero si le van a dar esos minutos por partido, después lo sacan…”.

“Me recuerda a Macnelly Torres, igual de cuestionado. Era un jugador muy discutido”, complementó comparando al trasandino con el colombiano que llegó al Estadio Monumental hace poco menos de 20 años.

Lo cierto es que Claudio Aquino no es un indiscutido para Fernando Ortiz y, si bien a veces entra y no logra desequilibrar la balanza, el día de ayer no se vio nada de mal y suma confianza para la recta final del primer semestre.

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En síntesis

Colo Colo venció 2-1 a Universidad de Concepción con goles de Romero y Javier Correa.

El periodista Manuel de Tezanos criticó la falta de creatividad del equipo de Fernando Ortiz.

El volante Claudio Aquino fue comparado con el exjugador colombiano Macnelly Torres en el programa.