El periodista fue consultado por dos opciones: ¿Diego Valdés o Luciano Cabral? Tiene su predilecto para el segundo semestre.

Colo Colo trabaja en el mercado de fichajes, pero aún no tiene nuevos nombres para su plantel. A pesar de ello, Jorge “Coke” Hevia llamó al cuadro albo a no desesperarse por los flashes.

¿Qué pasó? En conversación con BOLAVIP Chile, el periodista aludió al período de transferencias y aseguró que el elenco de Macul no tiene mayores necesidades. Está con vida en dos de tres certámenes nacionales.

Por ello, solo sumaría una incorporación de calidad, aunque con un objetivo: planificar su participación continental para la próxima campaña. No quiere piezas de relleno, por lo que le entregó el visto bueno a Diego Valdés.

“Parece una frase hecha, pero Colo Colo tiene que ir por todo, pero sin volverse loco. O sea, está adentro en Copa Chile y tiene la máxima opción de ser campeón en la Liga de Primera”, comentó.

“No tiene que reforzarse por reforzarse. Si tiene la posibilidad de traer a alguien para el otro año en la Copa Libertadores, yo te diría más Diego Valdés que Luciano Cabral para el estilo de Fernando Ortiz“, agregó.

Diego Valdés está en la mira de Colo Colo. (Foto: Vélez Sarsfield)

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Coke Hevia le dejó un recado a Colo Colo

Finalmente, el comunicador profundizó en su reflexión y analizó la irrupción de la sangre nueva en el Estadio Monumental. Los canteranos han sido claves en la primera parte del año.

“No es traer por traer. Los cabros chicos han respondido y Colo Colo está con medio torneo adentro (…) Es el gran desafío: no gastar plata y guardarla para la Copa Libertadores“, cerró.