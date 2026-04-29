Este miércoles se empezó a concretar uno de los mayores cambios en la era de Blanco y Negro en la administración de Colo Colo, pues asumió el control de la sociedad anónima el actual presidente Aníbal Mosa, luego de la retirada del bloque opositor, denominado Vial-Ruiz Tagle.

Esta jornada se definió los nombres de los nuevos directores de la concesionaria, donde los siete de la Serie B fueron aprobados por el propio timonel albo, mientras que el Club Social y Deportivo Colo Colo mantiene sus dos cupos.

Tras la Junta Ordinaria de Accionistas, Mosa atendió a los medios de comunicación y se refirió a cómo se toma este nuevo desafío en el cuadro popular.

“Lo tomo con mucha humildad pero también con mucha responsabilidad. Es de esperar que parta una nueva era en Blanco y Negro, que tengamos tranquilidad, que podamos proyectar el futuro de la institución al mediano y largo plazo”, comenzó diciendo.

Además, se comprometió con los hinchas albos con esta frase: “Transparencia, trabajo, dedicación. Esas son las cosas que yo le puedo ofrecer al colocolino”.

Respecto a la designación de los directores, transparentó que “los nombres que están ahí han sido propuestos por la corredorra y apoyados por mí, por nosotros. Son nombres muy buenos, tres de ellos ya habían sido directores en Blanco y Negro, cada uno en su expertiz. Creo que vamos a tener un muy buen directorio”.

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Entre los nombres más llamativos está el exfutbolista, ídolo albo y exministro del deporte Jaime Pizarro, además del también exministro Nicolás Monckeberg.

“Dos grandes colocolinos, cada uno en su área, son dos personas muy respetadas, Jaime para qué vamos a hablar de las condiciones de Jaime pero también de Nicolás, que es un tremendo colocolino y también forma parte de esta divesidad que tiene que tener el directorio de Colo Colo”, comentó el puertomontino.

Jaime Pizarro y Nicolás Monckeberg llegan al directorio de Blanco y Negro. (Foto: ATON)

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Respecto a las dudas de por qué el bloque Vial-Ruiz Tagle no presentó nombres, considerando que aún no se concreta la venta de sus acciones, Aníbal Mosa respondió: “Eso se lo tienen que consultar a ellos. Yo lo único que puedo decir es lo que acaba de ocurrir hoy día, se presentaron siete directores, esos directores fueron aprobados, no se presentó nadie más. Desconozco por qué habrá sido”.

Aníbal Mosa evita hablar de la OPA

Finalmente, evitó referirse a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que presentó para comprar el resto de las acciones de Blanco y Negro, pues no quiere arruinar la propuesta.

“Con respecto a la OPA no me gustaría pronunciarme, porque es una OPA que está abierta, hay temas legales de por medio. Sobre la OPA me gustaría (referirme) una vez que se cierre, que es el día 2 de junio. No quiero hacer ningún comentario que pueda interpretarse a favor o en contra, para el éxito o fracaso de la OPA”, cerró el empresario de origen sirio.

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En síntesis