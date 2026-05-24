Héctor Adomaitis elige al jugador clave de Colo Colo para derrotar a la UC: “Mejoró muchísimo”

Héctor Adomaitis, campeón internacional con Colo Colo, anticipa lo que pueda pasar esta tarde en el Claro Arena.

La espera se acabó para Colo Colo y esta tarde visitará por primera vez el remozado Claro Arena, estadio de la Universidad Católica donde hoy día se tendrán que presentar para enfrentar al cuadro cruzado.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz llega en buen pie tras la victoria ante Ñublense por 6-2. Ahora, deberán refrendar lo hecho ante los chillanejos en un partido clave por la lucha al título de la Liga de Primera 2026.

Uno que anticipó lo que pueda suceder hoy día en el Claro Arena fue Héctor Adomaitis, recordado ex jugador de Colo Colo quien capturó la Recopa Sudamericana ante Cruzeiro y la extinguida Interamericana.

Méndez será titular ante Universidad Católica. | Foto: Photosport

En diálogo con El Mercurio, Adomaitis eligió al jugador que será clave esta tarde en Las Condes: “Méndez mejoró muchísimo, criterioso para jugar, talentoso y trabaja el partido, juega bien al fútbol, no a la pelota, y ahí algunos se confunden”.

“Pero todavía creo que le falta para llegar al nivel que mostró en Unión Española. Junto a Alarcón (Tomás) sostienen al equipo”, complementó sobre el nivel actual que está mostrando el mediocampista albo.

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¿Podrá desequilibrar ante la UC? Lo cierto es que Víctor Felipe Méndez asoma como titular en el equipo de Fernando Ortiz que buscará dar el batacazo y darle un mazazo a la UC antes de su viaje a Buenos Aires.

En síntesis

Colo Colo visitará esta tarde a Universidad Católica en el remozado estadio Claro Arena.

El exfutbolista Héctor Adomaitis elogió el rendimiento actual del mediocampista albo Víctor Felipe Méndez.

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