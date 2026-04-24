¿Joaquín Sosa titular ante Universidad de Concepción? La respuesta de Fernando Ortiz

La previa del duelo entre Universidad de Concepción y Colo Colo comienza a tomar temperatura, en un partido donde el Cacique buscará sumar fuera de casa y seguir en la lucha por el liderato de la Liga de Primera 2026.

En ese escenario, una de las principales interrogantes pasa por la conformación del equipo titular, especialmente considerando a las ausencias de Arturo Vidal, suspendido por tarjetas amarillas, y Fernando de Paul, quien sufrió una grave lesión que lo marginará de todo el primer semestre.

Otro de los casos es el de Joaquín Sosa, defensor que encendió las alarmas tras su sufrir un edema en el gemelo derecho en la derrota ante Palestino, motivo por el cual su situación genera especial atención en la antesala del compromiso.

El central charrúa tuvo que ser reemplazado durante el encuentro ante el Tino Tino | FOTO: Andres Pina/Photosport

Fernando Ortiz aclara la situación de Joaquín Sosa en Colo Colo

En conferencia de prensa, el entrenador Fernando Ortiz fue consultado directamente por la opción de que el zaguero aparezca desde el inicio en la visita del Popular al Campanil.

El técnico argentino primero entregó una señal positiva sobre la evolución del defensor uruguayo: “Él está bien, hoy ha hecho un entrenamiento donde no ha manifestado ningún tipo de dolencia que lo había sacado en el partido y en la semana donde no pudo entrenar”.

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Sin embargo, Ortiz evitó confirmar su titularidad para el encuentro y dejó abierta la decisión final. “Mañana evaluaré si inicia, lo consideraré o esperaré que se recupere para la semana que viene”, concluyó Ortiz.

Con esto, la presencia del futbolista que está a préstamo desde el Bologna de Italia en el once inicial seguirá siendo una incógnita hasta último momento.

En resumen…

Joaquín Sosa sigue siendo una de las principales dudas de Colo Colo para enfrentar como visitante a Universidad de Concepción.

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