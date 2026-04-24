En Colo Colo pareciera que ocurrió un milagro en la previa del partido contra Universidad de Concepción, pues el entrenador Fernando Ortiz habría recuperado al defensa Joaquín Sosa.

El zaguero uruguayo salió lesionado el pasado domingo en la derrota por 1-0 ante Palestino, siendo sustituido a los 70 minutos. Él mismo en zona mixta comentó que había sentido un pinchazo, por lo que el lunes se sometió a exámenes.

Pero lo que parecía un desgarro finalmente se descartó y luego de algunos cuidados este viernes el charrúa entrenó con normalidad.

Incluso, el propio técnico argentino confirmó aquello en conferencia de prensa, hasta que podría jugar el domingo frente al Campanil.

“Él está bien, hoy ha hecho un entrenamiento donde no ha manifestado ningún tipo de dolencia. Mañana evaluaré si inicia, o lo consideraré, o lo esperaré que se recupere para la semana que viene”, declaró el Tano Ortiz.

Más tarde, el periodista Cristián Alvarado en Radio ADN contó la verdad tras la lesión de Sosa, revelando que habría sido una contractura de cuidado.

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“Lo que se dice de Joaquín Sosa que es un desgarro, no, no, no. No está desgarrado, es un edema, es una contractura fuerte”, comentó al aire.

“De hecho, hoy estuvo en cancha trabajando, entrenando, te diría yo a la par de sus compañeros. Pero no está en un cien por ciento”, completó el reportero.

Joaquín Sosa entrenó con normalidad en Colo Colo. (Foto: @colocolooficial)

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¿Cuándo y a qué hora es el partido de U. de Concepción vs. Colo Colo?

El partido entre Universidad de Concepción y Colo Colo se disputará el domingo 26 de abril a las 15:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

En síntesis