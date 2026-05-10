“No te funcionó”: Patricio Yáñez y su gran disconformidad con el Colo Colo de Fernando Ortiz

Colo Colo logró un triunfo vital dentro de la Copa de la Liga, en donde los dirigidos por Fernando Ortiz se impusieron por 3-1 ante Deportes Concepción, resultado que lo deja momentáneamente como el único líder del grupo A en esta competencia.

Tras lo que fue este duelo, el ex futbolista Patricio Yáñez desmenuzó este compromiso en Radio Agricultura y a pesar de la victoria, no se mostró muy contento con la actuación del equipo del ‘Tano’ Ortiz.

“Mal el primer tiempo, no digamos que Colo Colo algo tuvo, que fue un equipo que no tuvo la fortuna, que no tuvo la precisión para conectar, para complementar un buen juego ofensivo, no lo tuvo, fue un equipo predecible, fue un equipo sin profundidad”, comenzó señalando Yáñez.

Siguiendo en aquello, el ‘Pato’ destacó que en la segunda mitad el ingreso de Francisco Marchant fue importante para Colo Colo y que nuevamente en el ‘Cacique’ quedaron al debe los laterales volantes, quienes no han sido profundos en el equipo.

Yáñez y su crítica al equipo de Ortiz | Foto: Photosport

“El segundo tiempo cambió, entró Marchant y abrió más la cancha en ese momento. La apuesta de la subida de los laterales volantes no funcionó para nada, es algo que tiene que revisar Ortiz, no te funciona”, declaró.

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Finalizando, Yáñez no tiene pelos en la lengua para decir que el rendimiento de los jugadores en la zona de los carrileros no ha sido para nada buena, ya que el equipo Ortiz tiene poca profundidad por los costados, algo que sin duda afecta al desempeño en el ataque.

“Sean quienes sean los intérpretes no te funciona, ni Fernández, ni Ulloa, no funcionó, por algo juegas con línea de tres, por algo metes metros más arriba a estos dos chicos por los costados, eso no funcionó y no tuvo respuesta. No ganaron duelos, ni llegaron a línea de fondo”, cerró.

En Síntesis

Colo Colo venció 3-1 a Deportes Concepción y lidera el Grupo A de la Copa de la Liga.

venció a y lidera el de la Copa de la Liga. El comentarista Patricio Yáñez criticó la falta de profundidad de los laterales Fernández y Ulloa .

criticó la falta de profundidad de los laterales y . Francisco Marchant ingresó en el segundo tiempo para mejorar el rendimiento ofensivo del equipo de Fernando Ortiz.