El entrenador de Colo Colo tuvo que recurrir a nuevos juveniles para presentarse esta noche al quinto partido por la Copa Chile.

Este lunes Colo Colo recibe a Deportes Recoleta en el Estadio Monumental por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026, donde el Cacique podría la primera posición del Grupo E.

Si bien los albos vienen de sufrir una goleada por 4-1 ante O’Higgins en Rancagua, ahora quieren dar vuelta la página ante el equipo de la Primera B.

Pero para este partido en el cuadro popular no están exentos de problemas, pues el entrenador Fernando Ortiz está sufriendo con las bajas, donde el número aumentó a ocho.

Así es, porque en las últimas horas se informó de la lesión del defensa uruguayo Javier Méndez por un edema muscular, quien se convierte en el séptimo descartado por molestias físicas, sumado al suspendido Felipe Raipán.

Debido a esto, el técnico argentino tuvo que echar mano a la cantera y citó a nuevos juveniles para completar la convoctaria, entre elos el defensa Bruno Torres ante las ausencias de Jonathan Villagra y Javier Méndez.

También fueron considerados los volantes Rodrigo Catalán y Cristián Díaz, más los delanteros Pierre Allende y Jerall Astudillo.

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Es más, son 13 los formados en casa que están en la nómina colocolina, liderados por el ídolo y capitán Arturo Vidal.

De igual forma hay otros nombres del plantel de honor como Matías Fernández, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez y Maximiliano Romero.

Revisa a continuación la citación de Colo Colo:

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¿A qué hora es el partido de Colo Colo vs. Deportes Recoleta?

El partido entre Colo Colo y Deportes Recoleta se juega este lunes 6 de julio a las 19:30 horas en el Estadio Monumental, con el arbitraje de Piero Maza.

En síntesis