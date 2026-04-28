O’Higgins vs. Boston River por Copa Sudamericana: hora y dónde ver EN VIVO por TV

O’Higgins se prepara para un duelo determinante por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana, cuando reciba este martes a Boston River en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua.

El conjunto dirigido por Lucas Bovaglio llega tras caer como visitante ante São Paulo en el Morumbí, en un partido donde mostró pasajes competitivos pese al resultado. Por su parte, el elenco uruguayo también viene de una derrota, tras caer por la mínima frente a Millonarios en Bogotá.

En cuanto a las posiciones, el Capo de Provincia llega al duelo con los charrúas, igualado en el segundo lugar con 3 puntos junto a Millonarios. Sao Paulo es el líder con 6 unidades y sin puntos queda Boston River.

SAO PAULO, BRAZIL – APRIL 14: Players of O’Higgins gather at the end of a Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 match between Sao Paulo and O’Higgins at MorumBIS Stadium on April 14, 2026 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)

¿A qué hora juegan O’Higgins vs. Boston River?

El compromiso entre O’Higgins y Boston River por la fecha 3 del Grupo C de Copa Sudamericana se disputará este martes 28 de abril a las 22:00 horas de Chile.

¿Quién transmite EN VIVO?

El partido entre rancagüinos y uruguayos será televisado por ESPN y también estará disponible vía streaming en el plan premium de Disney+.

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Tabla de posiciones grupo C de Copa Sudamericana