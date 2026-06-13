Con total hidalguía, el "Profesor" reconoció la superioridad absoluta del conjunto norteamericano, lamentó el impacto psicológico del gol en propia puerta en el amanecer del juego y le envió un potente mensaje a la fanaticada paraguaya de cara a los trascendentales duelos ante Australia y Turquía.

El duro tropiezo en el estreno mundialista caló hondo en el búnker de la Albirroja, y su estratega no recurrió a los rodeos para analizar la cruda realidad de sus dirigidos. Tras la aplastante victoria de Estados Unidos por 4-1 sobre Paraguay en la primera fecha del Grupo D, el director técnico argentino Gustavo Alfaro enfrentó los micrófonos en una autocrítica rueda de prensa posterior al partido.

El arranque furioso de los dirigidos por Mauricio Pochettino desnudó de inmediato las falencias defensivas de la escuadra sudamericana, algo que el propio Alfaro sabía que podía ocurrir si no estaban concentrados al máximo.

“Sabíamos que era un rival complejo, porque sabíamos que tenían coordinaciones desde iniciación de juegos, amplitud y angulaciones y ataques a las profundidades que, si no estabas ajustado defensivamente, te podían hacer daño”, indicó el adiestrador trasandino.

Más allá de los cuatro goles en contra en el marcador, el timonel guaraní realizó un crudo balance del rendimiento en el terreno de juego, apuntando que el equipo arrancó con ganas pero se desmoronó tras el infortunio del gol en contra en los primeros compases.

“Estados Unidos ganó con absoluta justicia. Nos superaron en lo táctico, físico y técnico. Hay que ajustar muchos detalles. Es una lástima el primer gol en contra. Hay un montón de cuestiones que tenemos que ajustar porque tuvimos muchas dificultades, quedan dos partidos y hay que trabajar rápido: tenemos que mejorar futbolísticamente”, reconoció sin paños fríos.

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Gustavo Alfaro quiere menos emocionalidad y más concentración

El llamado a la calma y el aviso para enfrentar a Australia y Turquía

Para el exentrenador de Boca Juniors y Ecuador, la clave para seguir con vida en la cita planetaria radica en el manejo de la presión mental, un aspecto donde sus pupilos quedaron en deuda en Los Ángeles. “Las emociones son muy importantes y nosotros estábamos cargados emocionalmente por todo lo que traía el equipo, pero en un Mundial las emociones las tienes que dejar de lado. Ahí la toma de decisiones, la concentración, son un montón de detalles, aspectos que son trascendentes hacia el destino de un partido”, puntualizó con total lucidez.

Mirando hacia el futuro inmediato en el Grupo D, donde Paraguay tendrá que esperar el resultado de sus próximos rivales, Turquía y Australia, Alfaro cerró su intervención exigiendo elevar el estándar futbolístico. “Este es el momento de mirarnos para adentro y decirnos lo que hicimos bien y lo que no. Con el orden, con correr no alcanza, hay determinados niveles donde tenemos que incrementar y elevar el nivel para seguir en la competencia. Hoy empezó la Copa del Mundo, no acabó. Seguiremos peleando por clasificar, tengan paciencia”, sentenció la cabeza del proyecto albirrojo.