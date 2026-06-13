El DT se mostró muy satisfecho con la producción de sus futbolistas, habló de la Selección Argentina y dejó un mensaje de aliento a Gustavo Alfaro.

La Selección de Estados Unidos fue, por amplio margen, la que mejor imagen dejó entre las ocho que ya hicieron su estreno en el Mundial 2026. En el SoFi Stadium de Los Ángeles, el principal anfitrión del certamen FIFA dio una auténtica exhibición de fútbol y goles para aplastar a la Selección de Paraguay, a la que se impuso por 4-1.

Mauricio Pochettino, el entrenador encargado de planificar el que sin dudas fue el mejor partido en la historia del seleccionado estadounidense en las Copas del Mundo, se mostró muy satisfecho con la producción de sus futbolistas y dejó un mensaje para todos aquellos equipos que llegaron con cartel de candidatos al título.

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“El rendimiento fue realmente bueno. Creo que jugamos muy bien, estamos muy contentos, pero esto es solo el comienzo”, avisó el entrenador argentino en conferencia de prensa. Y agregó: “Hay que disfrutarlo, pero sabiendo que necesitamos seguir adelante, para tratar de hacerlo incluso mejor que en este partido”.

Pochettino, que había recibido un llamado del presidente Donald Trump en la previa del debut en el Mundial que bien podía haber significado una presión extra, destacó la importancia que tuvo el acompañamiento de los hinchas en el SoFi Stadium de Los Ángeles para que sus futbolistas se contagiaran.

Pochettino celebra con sus jugadores en una noche perfecta en Los Ángeles.

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Y en relación a las altas expectativas que se depositarán de ahora en adelante en el seleccionado estadounidense, recordó: “Argentina empezó perdiendo en el Mundial de Qatar contra Arabia Saudita y acabó siendo campeón. Lo importante es cómo se transita el torneo y, más aún, cómo termina”.

Elogios para Gustavo Alfaro

El ex DT de equipos como Tottenham y PSG en Europa también dedicó unas palabras a Gustavo Alfaro, colega y compatriota que salió golpeado por la gran producción de la Selección de Estados Unidos. “Es un entrenador magnífico, cuya dedicación y esfuerzo lo ha llevado a donde está”, dijo.

Y alentando también a la Selección de Paraguay, agregó: “Es un grandísimo equipo. Es una noche en la que a nosotros nos ha salido todo bastante bien. Nada está dicho, por eso toca seguir compitiendo”.

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¿Cuándo vuelve a jugar Estados Unidos en el Mundial?

El próximo compromiso de la Selección de Estados Unidos en el Mundial 2026 será el viernes 19 de junio ante Australia, partido que se disputará en el Lumen Field de Seattle, desde las 16.00 en hora de Argentina.

Así están los grupos del Mundial

Data clave

Estados Unidos derrotó 4-1 a Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

derrotó 4-1 a Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Mauricio Pochettino recibió un llamado del presidente Donald Trump previo al debut.

recibió un llamado del presidente Donald Trump previo al debut. El 19 de junio la selección estadounidense enfrentará a Australia en el Lumen Field.