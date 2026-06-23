Video | Cristiano Ronaldo se molesta en plena entrevista cuando le mencionan a Lionel Messi: “Si no, no te respondo”

El astro portugués tras el partido ante Ubekiztán dejó un momento que rápidamente dio que hablar fuera de la cancha.

La Selección de Portugal consiguió una importante victoria por 5 a 0 ante Uzbekistán en el Mundial 2026, con una actuación decisiva de Cristiano Ronaldo, quien anotó sus dos primeros goles en la cita planetaria y volvió a ser la gran figura del conjunto luso.

El capitán portugués reafirmó su vigencia, liderando a su equipo en un encuentro donde volvió a demostrar su capacidad goleadora y apareció en los momentos importantes para encaminar el triunfo de su selección.

Sin embargo, tras el partido, el delantero del Al Nassr también fue protagonista fuera de la cancha por un tenso momento con la prensa, situación que rápidamente generó repercusión en redes sociales.

Cristiano Ronaldo se retiró aplaudido del estadio | FOTO: Charlotte Wilson/Getty Images)

CR7 protagoniza tenso cruce en entrevista

El intercambio comenzó cuando Cristiano escuchó a un periodista y le preguntó si hablaba español. Tras la respuesta afirmativa del comunicador, el ex Manchester United sonrió y le dijo: “Dale”.

La situación cambió abruptamente cuando el cronista mencionó: “Ayer Lionel Messi marcó dos goles”, lo que provocó que CR7 desviara la atención hacia otro periodista antes de escuchar el resto de la consulta.

Publicidad

El comunicador insistió luego: “Mbappé y Haaland también, y tú sigues demostrando…”, pero el atacante del Al Nassr evitó continuar con la conversación.

Finalmente, “El Bicho” cerró el momento con una frase contundente antes de escuchar a otro periodista: “Depende de la pregunta, si no yo no te respondo”.

A Cristiano Ronaldo le mencionaron a Messi en la pregunta… ¡Y NO QUISO RESPONDER!



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/LNEDDMia0N — SportsCenter (@SC_ESPN) June 23, 2026

Publicidad

Así se jugará la Fecha 3 del Grupo K del Mundial 2026