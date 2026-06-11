“Es malísimo”: El jugador más criticado de México tras el primer tiempo ante Sudáfrica en el Mundial 2026

Una acción puntual desató una ola de reacciones entre los hinchas del "Tri", que rápidamente instalaron un intenso debate en redes sociales.

El Mundial 2026 ya comenzó y uno de los grandes focos de atención de la jornada inaugural estuvo puesto en México, que enfrenta a Sudáfrica en el Estadio Azteca con la misión de comenzar con una victoria frente a su gente.

El combinado dirigido por Javier Aguirre logró imponer condiciones durante gran parte del primer tiempo y se fue al descanso con una ventaja de 1-0 gracias a la anotación de Julián Quiñones, desatando la celebración de los hinchas del “Tri”.

Sin embargo, pese a la tranquilidad que entregó el marcador, una acción puntual terminó acaparando las miradas y generando una ola de comentarios en redes sociales.

Raúl Rangel es blanco de criticas por los hinchas de México

El protagonista fue Raúl Rangel. El arquero mexicano protagonizó una salida dubitativa que sembró preocupación entre los aficionados aztecas, quienes no tardaron en expresar su nerviosismo a través de las distintas plataformas.

“Es malísimo el cabrón”, “Mira todo lo que provoca”, “El nivel de desconfianza que genera”, fueron algunos de los comentarios que comenzaron a multiplicarse en X (Ex Twitter).

Raúl Rangel deja dudas en el primer tiempo entre México y Sudáfrica | FOTO: Agustin Cuevas/Getty Images

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Las dudas que dejó el meta de Chivas de Guadalajara bajo los tres palos reabrieron de inmediato un viejo debate y muchos comenzaron a pedir el ingreso del histórico Guillermo “Memo” Ochoa.

Ahora, habrá que ver si el segundo tiempo le permite a Rangel dejar atrás las dudas y responder a la confianza de Aguirre.

Los comentarios en contra de Raúl Rangel:

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