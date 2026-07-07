Sergio Goycochea deja potente recado a los anti Argentina tras la remontada ante Egipto: “Cuando muchos…”

El ex arquero, hoy como comentarista de DSports, sumó una nueva polémica luego de disparar contra los críticos de la Albiceleste.

La Selección Argentina volvió a protagonizar una tarde inolvidable en el Mundial 2026 luego de conseguir una remontada que quedará marcada entre los grandes partidos de su historia reciente.

La Albiceleste estuvo contra las cuerdas ante la Selección de Egipto, que llegó a ponerse 2 a 0 arriba en el marcador y complicó al vigente campeón del mundo. Sin embargo, el combinado dirigido por Lionel Scaloni mostró carácter, reacción y jerarquía para dar vuelta el encuentro y sellar su clasificación a los cuartos de final.

El triunfo argentino no solo generó celebración entre sus hinchas, sino que también provocó múltiples reacciones alrededor del mundo.

Los jugadores de Argentina celebrando su pase a la siguiente fase | FOTO: Elsa/Getty Images

A Goycochea se le sale la cadena en vivo contra los anti Argentina

Una de las voces que salió a respaldar al equipo fue la de Sergio Goycochea, histórico arquero de la escuadra sudamericana y ahora comentarista de la cadena televisiva DSports.

El exguardameta en plena transmisión analizó el sufrido triunfo y destacó la capacidad del plantel albiceleste para sobreponerse a un escenario adverso. “Ganó la Argentina un partido emocionalmente terrible. Lo ganó con tantas herramientas que demostró en este ciclo exitoso, con el corazón, porque nunca renunció a creer en sus virtudes ni jugar”, señaló.

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Además, el subcampeón del mundo en Italia 1990 no dejó pasar la oportunidad de enviar un contundente mensaje a quienes ya daban por eliminada a la Albiceleste y esperaban verla fuera de la cita planetaria. “Lo logró casi como una película cuando muchos, y lo repito: cuando muchos lo veían afuera de la Copa del Mundo y cuando a muchos, lo vuelvo a repetir, les hubiera causado mucha alegría ver a la Argentina irse de esta manera”, expresó.

Finalmente, Goycochea aseguró que “no sé lo que va a pasar en el partido que viene, pero estoy orgulloso de estos jugadores porque jugaron como campeones del mundo”.

En resumen…

Sergio Goycochea destacó la épica remontada de Argentina ante Egipto y aseguró que el equipo volvió a demostrar por qué es el vigente campeón del mundo.

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