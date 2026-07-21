Pocos lo notaron: el cantante chileno que acompañó los festejos de España tras conquistar el Mundial 2026

Los festejos de la Roja en Madrid tuvieron un inesperado momento que llamó la atención de los hinchas chilenos.

La Selección de España vive días de celebración luego de conquistar el Mundial 2026, un título que significó una nueva página dorada en la historia del fútbol español.

El combinado dirigido por Luis de la Fuente se impuso en la gran final ante la Selección Argentina en el MetLife Stadium y, tras el pitazo final, la alegría se trasladó desde la cancha hasta las calles de Madrid, donde los jugadores recorrieron la ciudad sobre un bus junto a miles de hinchas.

Como suele ocurrir en este tipo de consagraciones, la música acompañó cada uno de los festejos y fue protagonista durante el recorrido del plantel por la capital española.

Miles de hinchas coparon las calles de Madrid para celebrar el título | FOTO: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

España baila al ritmo de Cris MJ

En distintos registros compartidos por los integrantes de La Roja en redes sociales, se pudo apreciar el ambiente que se vivió durante la jornada, aunque hubo un detalle que pasó desapercibido para muchos.

Entre las canciones que sonaron apareció “Una Noche en Medellín”, del cantante chileno Cris MJ, un inesperado guiño nacional que llamó la atención de los fanáticos y rápidamente comenzó a viralizarse.

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De esta manera, España no solo celebró su segundo título mundial, sino que también dejó un curioso momento con sello chileno gracias a la presencia de uno de los mayores éxitos del artista urbano en plena celebración.

En resumen…

La Selección de España celebró la conquista del Mundial 2026 con un multitudinario recorrido por las calles de Madrid, donde un detalle no pasó inadvertido para los hinchas chilenos: entre la música que sonó durante los festejos estuvo “Una Noche en Medellín”, del cantante nacional Cris MJ.