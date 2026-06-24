Mientras la Selección de Ecuador se juega su última chance en el Mundial contra la poderosa Alemania, los germanos han tomado una contundente decisión.

La tranquilidad de tener los deberes hechos de forma anticipada le permiten a Alemania dosificar energías para enfrentar a la necesitada Ecuador dirigida por Sebastián Beccacece.

Según Magenta TV, señal oficial germana, la Mannschaft guardará hasta cuatro jugadores claves para este partido. En un movimiento que sacude la planificación del Grupo E, las máximas estrella verán las acciones desde el banquillo.

Manuel Neuer no estará bajo los tres tubos. Jamal Musiala, la gran joya del torneo, irá al banco. Florian Wirtz recibirá descanso físico y Joshua Kimmich no formará parte de la partida. La idea del entrenador, Julian Nagelsmann, es de hecho que no tengan minutos, por lo que esperan cerrar el partido sin necesidad de meter a sus estrellas.

Cabe destacar que Alemania está prácticamente clasificada como primero de grupo con el liderato asegurado, salvo una catástrofe o derrota abultada ante Ecuador. Asimismo, esta profunda rotación se acopla a la baja obligada del defensor Nico Schlotterbeck por una sospecha de lesión de ligamentos.

Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.

Alemania jugará con equipo B ante Ecuador.

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El panorama de la ‘Tri’: Ganar o morir ante una Alemania alternativa

Esta determinación del combinado germano configura un escenario de recambio que la golpeada ‘Tri’ de Sebastián Beccacece intentará capitalizar en su desesperado intento por no quedar eliminada de la Copa del Mundo.

El resto de los jugadores estelares de la Mannschaft sí saldrían desde el inicio para medir fuerzas con el elenco sudamericano.

La matemática para Ecuador es sumamente hostil pero no imposible. A día de hoy, la Selección de Ecuador no solo está tercera en su grupo, sino que se encuentra transitoriamente fuera de la tabla de mejores terceros del Mundial.

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Con este adverso panorama, el empate podría servirle a la Tri dependiendo de una combinación de resultados del Grupo A; caso contrario, solo la victoria los clasificará de forma directa a los 16avos de final, donde ya se sabe que el rival de esta zona se cruzará provisionalmente ante el aguerrido Paraguay de Gustavo Alfaro.