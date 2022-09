El ex delantero de Universidad de Chile, Diego Rivarola, se unió al debate sobre si la U debe enfrentar con equipo estelar o alternativo su llave de cuartos de final ante Universidad Católica en un nuevo Clásico Universitario que se disputará el domingo.

Diego Rivarola aconseja a Sebastián Miranda a parar lo mejor en Universidad de Chile ante la UC y advierte: "No hay equipo B en la U"

Universidad de Chile agarró un segundo aire con Sebastián Miranda en el banco, toda vez que los azules lograran un revitalizador triunfo en el Campeonato Nacional 2022 ante Palestino que les permitió respirar un poco más en la tabla de posiciones.

El fútbol no para y la U ahora deberá enfrentar nada más ni nada menos que al tetracampeón del fútbol chileno por la ida de los cuartos de final de Copa Chile, en donde se instaló el debate sobre si la U debe ir con lo mejor que tiene o dosificar pensando en la salvación de la categoría en el Campeonato.

Quien es voz autorizada para hablar del cuadro azul por su notable trayectoria con la U en el pecho es Diego Rivarola, ex delantero que ahora hace de las suyas en ESPN y se refirió a la situación particular de la U.

La U quiere seguir con los abrazos ante la UC este domingo. | Foto: Agencia UNO

Sobre ir con equipo absolutamente estelar o guardar algo para el torneo, Rivarola fue enfático en decir que “Hablar de equipo A o B en la U no sé si estamos muy de acuerdo… no hay un equipo B prácticamente en la U”.

“No tiene mucho cambio que hacer, para mí tiene que ir a jugar de la mejor forma posible. Primero, porque también sigue teniendo que buscar un funcionamiento que no tiene. Ha ganado un partido no más con Miranda y la forma de encontrar funcionamiento no va ser contra Audax, tiene que empezar a encontrarlo con Católica y enfrentarlo de la mejor forma”, complementó.

Rivarola sabe que Miranda no podrá contar con Cristóbal Campos ni Darío Osorio, quienes están con La Roja: “Ahora, si quiere, puede hacer un cambio específico porque está la posibilidad, o si quiere probar. Ya tiene dos jugadores menos y va tener que hacer cambios”, remató.