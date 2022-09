Raúl Toro, histórico entrenador del fútbol chileno, se refirió al triunfo de Universidad de Chile ante Palestino en el día de ayer en La Cisterna, victoria que atribuyó a la solidez defensiva que generó la U y al factor 'raja' porque no estaba Maximiliano Salas.

Histórico entrenador del fútbol chileno pone paños fríos a las mejoras de Universidad de Chile: "Tuvo raja de que no estaba el mejor de Palestino"

Universidad de Chile logró tres puntos de oro en su visita al Estadio Municipal de La Cisterna en el día de ayer, donde derrotó a Palestino por 2-1 y tomó un poco de aire en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2022.

El cuadro dirigido ahora por Sebastián Miranda mostró una cara distinta a la que tenía con Diego López y, si bien ganó con dos autogoles, la U tuvo mucho más atrevimiento para ser protagonista en un momento delicado del torneo y la institución.

En Bolavip Chile quisimos saber la opinión de históricos sobre el triunfo azul y Raúl Toro, histórico entrenador del fútbol chileno, dio sus impresiones: “Sabes que me sorprendió, pero no tanto. Yo esperaba que la U iba jugar un buen partido. Primero, tuvo la raja de que no estaba el mejor jugador de Palestino, Salas. Ese yo creo que para mí es de las mejores contrataciones que han llegado en Chile, es espectacular ese jugador. Ese debería llegar a Universidad de Chile”.

La U tomó aire ante Palestino. | Foto: Agencia UNO

Otro de los factores que Toro cree que influyeron en la remontada azul fue la solidez defensiva: “El arquero siempre atajando porque es atajador, le cuesta salir eso sí, pero es atajador. Yo miraba a la U con la entrada de Casanova y saltó diez veces con los delanteros de Palestino y las dices veces les ganó a todos”.

Bajo esa misma línea, ahondó diciendo que “Muy bien la pareja de centrales, bien, ese era el problema que tenía porque los centrales que jugaban…”, dijo un Raúl Toro esperanzado con lo que venga para la U.

Ahora, la U tendrá descanso por el Campeonato Nacional 2022 pero tiene un compromiso ante Universidad Católica por Copa Chile que podría ser clave en lo anímico para los azules de cara al cierre del torneo donde esperan salvarse de la desgracia y mantener el honor de estar en Primera División donde la U merece estar.