Jorge “Mortero” Aravena enciende la previa del Clásico Universitario: “La UC es más grande que la U, por lejos”

El Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica vuelve a instalarse como uno de los partidos más importantes de la temporada 2026 y del fútbol chileno.

El importantísimo compromiso que se disputará en el Estadio Nacional no solo llama la atención por lo deportivo, sino también por todo lo que genera en la previa entre hinchadas, exjugadores y referentes de ambos clubes.

Lo cierto es que, a tan solo un día del encuentro, el ambiente ya comienza a cargarse con declaraciones que reavivan el debate histórico sobre la grandeza de las instituciones, especialmente entre dos equipos que suelen dividir opiniones en el país.

El historial muestra una ventaja histórica de la U, con 76 triunfos contra 62 de la UC en 201 partidos disputados | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La explicación de Aravena: por qué asegura que la UC es más grande que la U

Esta vez, fue Jorge “Mortero” Aravena, quien en conversación con Redgol encendió la discusión con una postura categórica sobre los Cruzados y su comparación con el Romántico Viajero.

“Por lejos la Católica es más grande que U. de Chile. Y ojo, que yo respeto mucho a la U, es un gran club de fútbol. Pero la Católica es la mejor de todas en Chile, por lejos como te decía”, comenzó diciendo el exseleccionado chileno.

Publicidad

El exmediocampista profundizó en su visión manifestando que “la U es simplemente un club de fútbol. En cambio Universidad Católica es una institución. Hay muchas cosas detrás de la UC”.

Por último, Aravena enfatizó que “la hinchada de la U es tremenda, eso hay que reconocerlo, pero Católica no es solamente la hinchada, esa es la diferencia. Es una institución completa”.

En resumen…

Jorge Aravena generó controversia en la previa del Clásico Universitario al entregar una firme opinión sobre la rivalidad entre Universidad de Chile y Universidad Católica.

Publicidad