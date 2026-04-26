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Liga de Primera

Tras Deportes La Serena vs. Huachipato: Así queda la tabla de la Liga de Primera 2026

Hay movimientos en la tabla de posiciones tras el compromiso entre papayeros y acereros en la Región de Coquimbo.

La Serena y Huachipato empataron en el norte chico.
© PhotosportLa Serena y Huachipato empataron en el norte chico.

La acción de la Liga de Primera 2026 no se detiene y este domingo la Fecha 11 arrancó con un aburrido empate entre Huachipato y Deportes La Serena que se disputó en el Estadio La Portada de la Región de Coquimbo.

La Fecha 11, eso sí, inició el jueves con el notable triunfo de Deportes Concepción ante Palestino en calidad de visitante. Un día después, Coquimbo Unido atendió a La Calera de visitante y Audax Italiano igualó ante Deportes Limache en La Florida.

Disputado encuentro en La Portada. | Foto: Photosport

Disputado encuentro en La Portada. | Foto: Photosport

El día sábado estuvo macado por el triunfo de O’Higgins ante Ñublense en el sur del país, mientras que el plato fuerte estuvo a cargo de Universidad de Chile que tumbó a la UC en el Clásico Universitario.

Para más rato estará el compromiso entre Universidad de Concepción y Colo Colo en el Estadio Ester Roa, mientras que la Fecha 11 se cerrará en Viña del Mar con el duelo entre Everton y Cobresal.

De momento, Deportes Limache es el líder absoluto de la competición, pero Colo Colo buscará igualar esa línea ante la U. de Concepción. En el fondo, Concepción sigue último, pero ahora se acerca más a los puestos de salvación.

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En síntesis

  • Deportes Limache se mantiene como el líder absoluto tras el inicio de la Fecha 11.
  • Universidad de Chile venció a Universidad Católica el sábado en el duelo estelar de la jornada.
  • El colista Deportes Concepción derrotó a Palestino como visitante en el arranque de la fecha.

¡LA TABLA!

Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts.
1Deportes Limache1163225111421
2Huachipato116141814419
3O’Higgins116141716119
4Colo-Colo960395418
5U. Católica115242417717
6U. de Chile11452116517
7Ñublense11452119217
8Coquimbo Unido105141412216
9La Serena113531314-114
10Palestino114251418-414
11Univ. Concepción10424817-914
12Everton1033499012
13Audax Italiano113261516-111
14Cobresal103161620-410
15U. La Calera113171021-1110
16Concepción11227817-98
Felipe Aguilar
Felipe Aguilar
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