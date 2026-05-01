El Tokyo Dome será el escenario de una pelea que ya se perfila como la más grande de todo 2026. Este sábado 2 de mayo, Naoya Inoue y Junto Nakatani se enfrentarán en un combate histórico, con los cuatro títulos mundiales del peso supergallo en juego y un estadio repleto con más de 55 mil espectadores.

“El Monstruo”, llega como una de las figuras más dominantes del boxeo moderno. Con un récord perfecto de 32 victorias, 27 por nocaut, el japonés ha construido una carrera implacable, venciendo a múltiples campeones del mundo y consolidándose como uno de los mejores libra por libra del planeta. Además, suma más de una década como campeón mundial desde su primer cinturón en 2014.

Al frente estará “Big Bang” Nakatani, quien también mantiene un invicto impecable de 32 triunfos, con 24 nocauts. Más joven y con ventaja física, destaca por su mayor alcance y por haber conquistado títulos en cuatro divisiones distintas, lo que lo posiciona como una amenaza real para destronar a Inoue.

El choque entre ambos no solo enfrenta a dos campeones invictos, sino que también representa el punto más alto del boxeo japonés en la historia reciente. Por nivel, contexto y lo que está en juego, es considerada por muchos como la pelea más esperada del año, y difícilmente otra pueda igualarla en 2026.

¿A qué hora comienza la velada Inoue vs. Nakatani?

La velada comenzará en la madrugada de este sábado 2 de mayo, con horarios que varían según el país:

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País / Región Inicio de la Velada Est. Pelea (Inoue vs. Nakatani) México (Pacífico / Baja California) 22:00 04:00 México (Centro), Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 00:00 06:00 Colombia, Ecuador, Panamá, Perú 01:00 07:00 Bolivia, Cuba, Rep. Dominicana, Paraguay, Puerto Rico, Venezuela, Chile 02:00 08:00 Argentina, Uruguay 03:00 09:00 España (Península) 08:00 14:00

Se estima que la pelea principal entre Inoue y Nakatani se lleve a cabo alrededor de las 08:00 horas de Chile (09:00 en Argentina), dependiendo del desarrollo de la cartelera.

¿Qué canal transmite la pelea EN VIVO?

El combate será transmitido en vivo a través de ESPN 2 en televisión, mientras que también estará disponible vía streaming por DAZN, permitiendo seguir uno de los eventos más importantes del boxeo mundial en directo.

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Inoue vs. Nakatani: cartelera completa