El panorama en la Región del Maule es de máxima alerta. En lo que significó su esperado debut en condición de local, el director técnico de Rangers de Talca, Ivo Basay, no pudo cambiar el rumbo del equipo y sufrió una dolorosa derrota por 0-1 ante Deportes Santa Cruz.

El amargo resultado caló hondo en la interna del Piducano, obligando al estratega a dar la cara públicamente con una profunda autocrítica, tildando el presente institucional de “vergüenza tremenda” y dejando una cruda advertencia sobre la lucha por no descender.

Con un semblante que denotaba una evidente preocupación y frustración, Basay enfrentó los micrófonos de la prensa para analizar el duro traspié en el Estadio Iván Azocar Bernales.

“La gente tiene toda la razón de putearnos porque todos queremos que Rangers salga adelante y ahora es cuando hay que dar la cara. No me voy a esconder, pero tenemos mucho que mejorar y mucho que trabajar. Espero que con los refuerzos podamos cambiar la dinámica actual“, subrayó con total honestidad el experimentado adiestrador chileno en declaraciones reproducidas por Diario Talca.

Lejos de maquillar el pésimo momento futbolístico del club, el Hueso golpeó la mesa y compartió el dolor de los fanáticos ante la alarmante falta de respuestas en la cancha. “Yo no soy de pedir disculpas porque estamos para trabajar, pero es una vergüenza tremenda de no poder sacar un resultado y de quedarnos con una situación compleja. Se necesitan refuerzos con jerarquía. Vamos a jugar hasta el final para que el club mantenga la categoría“, complementó de forma tajante.

Rangers vive una pesadilla deportiva al sumar apenas 3 puntos en 15 partidos.

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Una pesadilla estadística y el estado del camarín

La realidad numérica de la escuadra talquina es verdaderamente catastrófica. Con este nuevo tropiezo, Rangers cerró la primera rueda del Campeonato de Ascenso como el colista absoluto con apenas 3 unidades en 15 fechas, registrando la alarmante cifra de cero partidos ganados. El riesgo de perder la categoría de forma definitiva a fin de año es una amenaza real que ya golpea la cabeza de los futbolistas.

“El equipo está muy mal y el deber de todos los que estamos involucrados en esto es tratar de poner el pecho, de ser humilde, de aceptar todo lo que puedan decir y tratar de salir adelante, luchando, revirtiendo esto dentro de las posibilidades que tenemos“, confesó Basay sobre el estado anímico de sus dirigidos, proyectando desde ya el inicio de la segunda mitad del certamen: «Serán 15 fechas y las vamos a pelear al máximo para salir de esto, con este partido nadie va a quedar conforme, porque era crucial para nosotros», sentenció.