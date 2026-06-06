Luego de la derrota de la Roja ante el Portugal de Cristiano Ronaldo, Alejandro Hisis dejó en claro que hasta acá llegó el interinato.

El debate en torno a la Selección Chilena está encendido y, tras una nueva caída de La Roja ante Portugal en Lisboa, las críticas no se hicieron esperar. Uno de los que alzó la voz con total dureza fue el histórico referente de Colo Colo de los años 80, Alejandro Hisis, quien en conversación con BOLAVIP desmenuzó el actual proceso comandado por Nicolás Córdova.

En un análisis sin anestesia, Hisis abordó la actitud de los jugadores nacionales frente a la escuadra de Cristiano Ronaldo. “Normalmente cuando tienes a alguien así como Cristiano al frente, le quieres pedir la camiseta, pero eso no deja de que tengas que querer ganar”, lanzó de entrada el exseleccionado.

Para el otrora defensor, el trámite del compromiso desnudó la alarmante falta de volumen de ataque de Chile. “Yo pienso de que no propusimos mucho ofensivamente. De hecho, el portero de Chile en el primer tiempo sacó tres pelotas de gol increíbles, que podrían haber cambiado totalmente el trámite del partido. Una de Cristiano, muy buena”, detalló, reconociendo implícitamente la sólida actuación de Lawrence Vigouroux bajo los tres tubos.

Alejandro Hisis critica duramente a Nicolás Córdova.

Un amargo diagnóstico: “Perdimos de trámite”

Hisis no ocultó su frustración por la forma en que se estructuró la derrota en territorio luso, asegurando que tras la apertura de la cuenta el panorama se volvió plano y predecible. “Después del gol fue de trámite no más, como terminar el partido… perdimos de trámite y terminemos luego”, disparó de forma categórica.

Al momento de buscar explicaciones de fondo, el referente colocolino apuntó al preocupante nivel del recambio tras la época más gloriosa del balompié nacional. “Lamentablemente no tenemos más, es la realidad de nuestro fútbol en este momento. Después de la Generación Dorada va a pasar largo tiempo en que nos vamos a tener a lo mejor una Selección (competitiva). Y eso es sin querer matar a los muchachos que están ahora, pero es la realidad que nos toca sufrir y vivir ahora”, sinceró.

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