La leyenda de la UC le dejó un potente mensaje al elenco bonaerense. Será un partido de vida o muerte por Copa Libertadores.

Universidad Católica se jugará contra Boca Juniors su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. La escuadra precordillerana irá hasta La Bombonera para conseguir la hazaña.

Y en la antesala del encuentro, Alberto “Beto” Acosta le dejó un potente mensaje al elenco bonaerense: la UC tiene más posibilidades de acceder a octavos de final del certamen continental.

En conversación con Radio ADN, la leyenda del conjunto de San Carlos de Apoquindo analizó el compromiso. Será un desafío de vida o muerte para ambas instituciones.

“Boca la tiene más difícil, porque tiene que ganar para tener chances de clasificar. Estos partidos se definen por errores, así que Católica tendrá que estar concentrada los 90, 95 minutos”, comentó.

“Pero será difícil. Es complicado jugar en el estadio de Boca (…) No hay duda de que el público de Boca llevará adelante al equipo para tratar de ganar el equipo“, agregó.

Universidad Católica visitará a Boca Juniors en La Bombonera. (Imagen: Photosport)

Publicidad

El consejo de Beto Acosta a Universidad Católica

Sobre el mismo punto anteriormente mencionado, el mítico delantero llamó al plantel de la UC a no estar pendiente de lo que pueda ocurrir con los fanáticos locales. Hay que obtener los boletos con templanza.

“Por lo mismo, los jugadores de Úniversidad Católica tienen que abstraerse de todo eso y saber que esta es una final muy linda para jugar“, cerró el ídolo precordillerano.

En síntesis:

Alberto Acosta afirmó que Boca Juniors tiene mayor presión para clasificar en Copa Libertadores.

afirmó que Boca Juniors tiene mayor presión para clasificar en Copa Libertadores. El ídolo Alberto Acosta aconsejó al plantel de Universidad Católica abstraerse del ambiente en La Bombonera.

aconsejó al plantel de Universidad Católica abstraerse del ambiente en La Bombonera. El club Universidad Católica se jugará ante la escuadra argentina su paso a los octavos de final del torneo.