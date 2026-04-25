Cambio de última hora: figura de la UC iría a la banca ante la U pensando en la Copa Libertadores

Este sábado 25, el Clásico Universitario volverá a robarse todas las miradas del fútbol chileno. Universidad de Chile y Universidad Católica se enfrentarán en el Estadio Nacional en un duelo marcado por la historia, la rivalidad y la necesidad de sumar en un momento clave de la temporada.

En la previa, ambos elencos llegan con la obligación de quedarse con los tres puntos para no perderle pisada a Deportes Limache, actual líder de la Liga de Primera 2026.

Sin embargo, la exigencia del calendario comienza a influir en las decisiones técnicas de Daniel Garnero. Los Cruzados afrontan compromisos determinantes en las próximas semanas, por lo que dosificar cargas y resguardar a algunas piezas aparece como una necesidad.

Fernando Zuqui arrancaría el Clásico Universitario desde el banco de suplentes

En ese escenario, según informó ESPN Chile, el cuerpo técnico precordillerano tomó una medida de última hora. ¿Cuál es? Fernando Zuqui no sería titular ante el Romántico Viajero y arrancaría el encuentro desde el banco de suplentes.

La decisión apunta a cuidar al volante argentino con miras al duelo por Copa Libertadores frente a Barcelona Sporting Club de Guayaquil, compromiso trascendental para las aspiraciones internacionales de la UC.

Fernando Zuqui volvió a un gran nivel tras su larga lesión en la UC | FOTO: Andres Pina/Photosport

Publicidad

De esta manera, la movida del entrenador argentino ya comienza a generar comentarios entre los hinchas cruzados en la antesala de un partido que promete alta tensión.

En resumen…