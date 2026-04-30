Clemente Montes lanza potente recado a los críticos tras la victoria de la UC ante Barcelona: “Nadie…”

Universidad Católica consiguió un triunfo de peso en la Copa Libertadores al imponerse por 2 a 1 a Barcelona de Guayaquil en Ecuador, resultado que le permite seguir firme en la lucha por la clasificación en el Grupo D.

El compromiso fue exigente, en un escenario siempre complejo, donde el cuadro dirigido por Daniel Garnero logró responder en los momentos claves del partido.

En ese contexto, el conjunto cruzado mostró carácter para sobreponerse a la presión del local y sostuvo una actuación que, además del resultado, dejó sensaciones positivas en lo anímico de cara al tramo final de la fase de grupos.

Los jugadores de la UC celebrando el triunfazo ante Barcelona | FOTO: Cruzados

Montes y su potente mensaje tras la brillante actuación de la UC en Ecuador

Tras el pitazo final, una de las voces que tomó protagonismo fue la de Clemente Montes, autor del segundo tanto de la Franja, quien valoró el esfuerzo colectivo y el impacto del triunfo en Ecuador.

“Muy contento, teníamos que ganar y lo sabíamos porque queríamos quedar primeros. Estamos muy felices por el resultado y nos vamos a casa con un triunfo”, expresó.

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Más allá del marcador, Montes destacó la confianza interna del plantel en el certamen continenental. “Nadie nos tenía fe y básicamente lo hemos demostrado: somos fuertes, somos un equipo peligroso y tenemos grandes chances de clasificar”, añadió.

En cuanto al nivel del “Ídolo del Astillero”, el atacante evitó profundizar en críticas, aunque reconoció el nivel del rival. “Tienen un buen equipo. Solo falta que tengan más confianza en ellos mismos”, cerró.

En resumen…

Clemente Montes, autor de uno de los goles del triunfo de Universidad Católica en Ecuador, destacó la fortaleza del equipo y aseguró que “nadie nos tenía fe”, reafirmando las opciones del cuadro cruzado de avanzar en la Copa Libertadores.