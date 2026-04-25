La formación CONFIRMADA de la UC ante U. de Chile por la Liga de Primera 2026

El Clásico Universitario 202 vuelve a instalarse como el partido más importante de la fecha 11 de la Liga de Primera 2026, con Universidad de Chile y Universidad Católica midiéndose en el Estadio Nacional en un duelo que promete muchas emociones.

El elenco que dirige Daniel Garnero tendrá movimientos importantes en su plantel, ya que un jugador de experiencia comenzará el compromiso en el banco de suplentes: Fernando Zuqui.

Además, los Cruzados también lamentan una ausencia obligada: Clemente Montes no estará disponible para este partido tras ser expulsado ante Unión La Calera, lo que representa una baja sensible en ofensiva.

Montes es una de las bajas de la UC ante la U | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

De esta manera, la UC afrontará este crucial encuentro por el certamen nacional con lo mejor que tiene disponible, apostando por una oncena equilibrada para competir en uno de los duelos más exigentes del semestre.

Formación de Universidad Católica

El cuadro de la Franja saltará al Coloso de Ñuñoa con: Vicente Bernedo en el arco; en defensa con Daniel González, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Eugenio Mena; en el mediocampo con Jhojan Valencia, Jimmy Martínez, Matías Palavecino y Cristián Cuevas; mientras que en delantera estarán Justo Giani y Fernando Zampedri.

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¿A qué hora juegan el Clásico Universitario?

El pitazo inicial, a cargo del árbitro Diego Flores, se dará a las 18:00 horas de este sábado 25 de abril en un Estadio Nacional que promete un lleno total.