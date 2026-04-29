Carlos Villanueva frena en seco la opción de Alexis Sánchez en Universidad de Chile: “Lo va…”

El futuro de Alexis Sánchez continúa generando debate tanto en Chile como en España, especialmente ante la incertidumbre sobre su continuidad en el Sevilla una vez finalice la presente temporada.

En medio de ese escenario, Universidad de Chile ha vuelto a aparecer como una posible alternativa para el goleador histórico de La Roja, considerando el deseo de muchos hinchas azules de verlo con esa camiseta.

Sumado a ello, las declaraciones de Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, reactivaron aún más esa posibilidad, luego de manifestar públicamente que le gustaría contar con el Niño Maravilla en el Romántico Viajero.

Carlos Villanueva aconseja a Alexis Sánchez

En el programa Pelota Parada de TNT Sports, el exfutbolistaCarlos Villanueva fue consultado por la opción de ver al bicampeón de América jugando en la U y entregó una respuesta tajante.

“No”, señaló de entrada el extalentoso volante de Audax Italiano y la Selección Chilena.

El contrato de Alexis Sánchez en Sevilla finaliza en junio | FOTO: Fran Santiago/Getty Images

Luego, el “Piña”, como es conocido Villanueva, profundizó en sus argumentos y apuntó directamente a las condiciones del medio local.

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“Al final, por todos los años que jugó en Europa, venir a Chile, el tema de las canchas y los estadios, yo creo que lo va a pasar más mal que bien volviendo al fútbol chileno”, sostuvo.

En resumen…