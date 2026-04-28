Cecilia Pérez aclara controversia de Azul Azul por inscripción de símbolos ante INAPI y lanza anuncio: “Van a ser…”

Universidad de Chile inició una nueva etapa dirigencial con la llegada de Cecilia Pérez a la presidencia de Azul Azul, luego de la última junta de accionistas de la concesionaria.

Pero en las últimas horas, uno de los temas que se tomó la agenda fue la controversia por una inscripción de símbolos realizada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), movimiento que despertó cuestionamientos.

La situación generó ruido en redes sociales, especialmente por tratarse de emblemas de la casa de estudios, lo que llevó a múltiples reacciones por parte de la fanaticada del Romántico Viajero.

La primera polémica que tuvo Cecilia Pérez al mando de Azul Azul | FOTO: Diego Martin/Photosport

La primera polémica de Cecilia Pérez al mando de Azul Azul

En el Centro Deportivo Azul (CDA), la exministra del Deporte abordó el tema y entregó la postura oficial respecto al registro.

“En nuestro aniversario del próximo año queremos tener distintos símbolos del Chuncho para los distintos eventos que se están planificando para nuestros hinchas”, comenzó diciendo.

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Luego, Pérez aclaró que “dentro de esos, hay símbolos que no están en los originales del contrato con la Casa de Estudios, pero nosotros ya hemos manifestado y así lo vamos a hacer de que esos símbolos van a ser traspasados a la Casa de Estudios”.

Con estas declaraciones, la abogada buscó bajar la tensión en torno a una controversia que marcó sus primeras horas al mando de la U.

En resumen…

Cecilia Pérez salió al paso de la polémica por la inscripción de símbolos ante INAPI, explicó que forman parte de la planificación del próximo aniversario de Universidad de Chile y aseguró que serán traspasados a la Casa de Estudios.