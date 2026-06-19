Coke Hevia aplaude a tres figuras de U. de Chile contra O’Higgins: “Muy buen partido”

Universidad de Chile logró un importante triunfo sobre O’Higgins por la Liga de Primera. El cuadro azul se reinstaló en la lucha por el título y Jorge “Coke” Hevia analizó el compromiso.

A través de los micrófonos de Radio Pauta, el comunicador abordó el nivel del elenco de Fernando Gago. Para él, hubo tres figuras que destacaron en el duelo disputado en el Estadio Nacional.

¿A quiénes mencionó? Todos fueron desde el arranque en el encuentro contra los rancagüinos. Uno de ellos ha despertado diversos cuestionamientos en los últimos enfrentamientos.

“Sacando el pésimo arbitraje, malo para los dos lados, revitalizadora victoria para Universidad de Chile, porque O’Higgins es un peligro, un buen equipo“, comenzó señalando.

Sobre la misma línea, el rostro de TV agregó: “Hizo un muy buen partido (Bianneider) Tamayo, un muy buen partido de (Marcelo) Morales y levantó mucho su nivel (Israel) Poblete“.

Bianneider Tamayo sumó elogios en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile tiene una deuda pendiente

Sin embargo, la voz radial se refirió a un punto en el que la escuadra universitaria no ha levantado. El sector ofensivo del plantel sigue sin responder a las expectativas.

“Arriba sostiene (Eduardo) Vargas y los otros no te terminan de convencer. Hay que darle tiempo a Elías Rojas, que partió desde el arranque. Si fue él y no Nacho Vásquez, es por algo. Tiene 18 años”, cerró.