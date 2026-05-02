Con dos tremendas ausencias: Los citados de Fernando Gago para el Universidad de Chile vs. La Serena

Universidad de Chile vuelve al ruedo esta tarde en el Estadio La Portada de La Serena para enfrentar al cuadro local, compromiso válido por la Fecha 4 del Grupo D de la Copa de la Liga donde los azules necesitan con urgencia los tres puntos.

Como ha sido la tónica desde su llegada al cuadro azul, Fernando Gago no entrega la lista de citados hasta el mismo día del partido y esta vez no fue la excepción, donde destacan dos grandes ausencias.

Aránguiz va citado ante La Serena. | Foto: Photosport

Marcelo Díaz y Eduardo Vargas no fueron convocados para el compromiso ante los papayeros y tendrán que verlo desde fuera. En el caso de Vargas, se espera que el jugador se recupere por completo antes de que vuelva a ver acción.

En la convocatoria asoman jugadores que vienen pidiendo camiseta de titular hace rato como Agustín Arce, Lucas Barrera e Ignacio Vásquez, que sin duda alguna rejuvenecieron el plantel de la U.

La buena noticia para Fernando Gago es que Charles Aránguiz vuelve a estar disponible después de haber ingresado en el Clásico Universitario frente a la UC. Así, se da por entendido que superó por completo todas las molestias que lo aquejaban.

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¡LOS CITADOS!

Gabriel Castellón, Cristopher Toselli, Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Bianneider Tamayo, Nicolás Ramírez, Nicolás Fernández, Marcelo Morales, Lucas Romero, Lucas Barrera, Charles Aránquiz, Israel Poblete, Agustín Arce, Javier Altamirano, Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero, Ignacio Vásquez, Lucas Assadi Vicente Ramírez.