Momentos de alta tensión se vivieron en Universidad de Chile luego de un allanamiento realizado en el Centro Deportivo Azul, en la comuna de La Cisterna, en el marco de la investigación del denominado caso Sartor, que involucra al ex presidente de Azul Azul, Michael Clark.

El procedimiento fue encabezado por personal del Ministerio Público, acompañado por efectivos de la Policía de Investigaciones de Chile, quienes llegaron hasta las dependencias del club con una orden judicial para incautar documentación y revisar equipos computacionales que pudieran ser útiles para el proceso investigativo.

La diligencia generó inquietud en el entorno azul, principalmente por el impacto mediático del caso y su vínculo con sociedades relacionadas a la concesionaria. Sin embargo, desde el interior del club rápidamente salieron a aclarar el alcance del operativo, buscando bajar el nivel de incertidumbre.

Fue en ese contexto que la dirigencia de Azul Azul, a través de su equipo legal, decidió explicar públicamente lo ocurrido, marcando una postura clara: colaboración total con la justicia, pero dejando en evidencia que la institución no forma parte de la causa.

Jorge Arredondo explica el allanamiento en el Centro Deportivo Azul

El encargado de dar la versión oficial fue el abogado de la concesionaria, Jorge Arredondo, quien detalló paso a paso el procedimiento realizado por las autoridades durante la jornada.

“A eso de las 12:45 horas, el fiscal a cargo de un proceso investigativo, junto a personal de la PDI, concurrió a dependencias del CDA por medio de una orden judicial que tenía por finalidad un allanamiento de cierta documentación que estaría en poder de Azul Azul”, explicó.

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En esa línea, enfatizó que el operativo se desarrolló sin inconvenientes y con plena disposición por parte del club. “Se ha llevado sin ningún tipo de problema. Hemos dado todas las facilidades como club, a través de las gerencias presentes, para que los representantes del Ministerio Público y de la PDI lleven a cabo su trabajo”, agregó.

Azul Azul insiste en que no es parte de la investigación

Uno de los puntos que más quiso recalcar Arredondo fue la posición de la concesionaria frente al caso, asegurando que no forman parte del proceso judicial que se está llevando adelante.

“Desconocemos mayores antecedentes del proceso investigativo porque no somos parte. Simplemente concurrió personal de la PDI y nosotros tenemos una obligación legal: las resoluciones judiciales se cumplen”, sostuvo.

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Además, profundizó en que la diligencia se limitó exclusivamente a la incautación de documentos específicos. “Una orden indicó embargar ciertos documentos, pero desconocemos la causa porque no somos parte de dicha causa. Somos una sociedad aparte y nuestros directores no han sido citados”, remarcó.

Declaraciones del abogado de Azul Azul, Jorge Arredondo Pacheco, tras la orden de allanamiento que realizó la PDI al Centro Deportivo Azul, instruida por el Ministerio Público. pic.twitter.com/KOEsWeBjEh — Leo Mora (@LeoMoraRadio) May 4, 2026

Finalmente, el abogado reiteró la disposición de Azul Azul para colaborar con cualquier requerimiento de la justicia, insistiendo en que el club continuará facilitando el trabajo de las autoridades mientras se desarrolla la investigación.

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DATOS CLAVE

Ministerio Público y PDI allanaron el Centro Deportivo Azul para incautar documentación específica.

El caso Sartor involucra al ex presidente de Azul Azul, Michael Clark.

Abogado Jorge Arredondo aclaró que Azul Azul no es parte de la investigación judicial.