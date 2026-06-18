El jugador de la U que se roba los elogios de Fernando Gago: “Lo hizo muy bien”

El futbolista de la U recibió la aprobación del director técnico azul en plena conferencia de prensa tras triunfo ante el Capo de Provincia.

La victoria por 2 a 0 sobre O’Higgins no solo dejó tranquilidad en Universidad de Chile por los tres puntos conseguidos, sino también varias conclusiones positivas para Fernando Gago pensando en lo que viene durante el segundo semestre.

En la antesala del duelo ante el Capo de Provincia, el entrenador azul sorprendió al incluir desde el primer minuto al juvenil Elías Rojas, en desmedro de Ignacio Vásquez, y este no desentonó.

Y es que con la llegada de “Pintita”, los jugadores formados en casa han comenzado a ganar protagonismo y a pelear un espacio dentro del plantel laico.

Fernando Gago felicita a Elías Rojas tras triunfo de la U

Tras el compromiso ante el cuadro de la Sexta Región, el mediocampista de 18 años recibió elogios directos del técnico azul en conferencia de prensa.

“Me pone contento por Elías Rojas hoy porque le ha tocado jugar, lo hizo muy bien. Hizo un partido muy bueno”, señaló el estratega.

Elías Rojas estuvo en cancha hasta el minuto 77 | FOTO: Andres Pina/Photosport

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El exseleccionado argentino también recordó el complejo momento que atravesó el joven futbolista en el pasado y valoró la forma en que logró reinsertarse en la lucha por un puesto. “Ante Calera tuvo un golpe que lo tuvo bastante tiempo afuera, se fue a la selección, tuvo su bajón, esta semana entrenó muy bien y hoy tuvo la oportunidad de jugar”, agregó.

De esta manera, Rojas buscará consolidarse durante el segundo semestre y seguir sumando opciones reales dentro del esquema del Chuncho.

En resumen…

El técnico de Universidad de Chile, Fernando Gago, llenó de elogios al juvenil Elías Rojas tras su actuación ante O’Higgins, destacando su rendimiento y su proceso de recuperación para volver a competir por un lugar en el equipo.