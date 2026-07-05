Formación CONFIRMADA de Universidad de Chile ante Santiago Wanderers por la Copa Chile

Con la alineación confirmada, los azules se miden ante los caturros en un duelo clave del Grupo D de la Copa Chile.

Universidad de Chile ya tiene todo listo para su duelo ante Santiago Wanderers por la fecha 5 de la Copa Chile 2026, en un partido donde los azules quieren dejar atrás la derrota frente a Unión La Calera en el Estadio Nacional.

El equipo de Fernando Gago necesita sumar para seguir en carrera y, además, buscará aprovechar el empate de Unión San Felipe ante los Cementeros, en un grupo que se ha ido apretando.

En ese contexto, el técnico argentino vuelve a tener decisiones importantes en la previa de un partido clave ante el elenco de Francisco Palladino, donde la U está obligada a responder como visitante.

La U de Gago quiere volver a los triunfos | FOTO: Andres Pina/Photosport

Fernando Gago realiza cambios en el 11 de la U

En las últimas horas, el entrenador definió la formación titular para enfrentar a los caturros en Valparaíso.

El primero es Gabriel Castellón, quien se mantiene firme en la portería azul. En la defensa, la U no improvisa y apuesta por la línea de cuatro. Esta es con Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Fabián Hormazábal.

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En el mediocampo es donde aparece la gran novedad con ingreso de Elías Rojas en reemplazo de Javier Altamirano. Lucas Barrera y Agustín Arce completan la zona de volantes azul.

Finalmente está el ataque estarán Juan Martín Lucero, Maximiliano Guerrero e Ignacio Vásquez.

Cuándo y a qué hora juega Santiago Wanderers vs. U. de Chile

El partido de Santiago Wanderers versus Universidad de Chile se disputará es este domingo 5 de junio, a las 12:30 horas.