“Ha sido un factor”: Juan Martín Lucero sincera el problema que golpea a la U. de Chile

El delantero azul Juan Martín Lucero habla de lo que ha sido el gran factor que golpea a la U.

Universidad de Chile se empieza a alistar para lo que será su duelo ante Cobresal dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Azules’ buscan de forma urgente sumar los tres puntos para seguir prendidos en la lucha por el título.

En las últimas horas, el atacante azul Juan Martín Lucero habló con los medios en conferencia de prensa y se refirió a lo que es el importante partido ante Cobresal, en la que saben que se enfrentan a un rival necesitado y en donde trabajan de la mejor manera este duelo para sumar el triunfo.

“Vamos a enfrentar a un rival complicado, hace mucho tiempo la U no logra ganar allá, pelean por puestos bajos. Sabemos el equipo que somos, el plantel que tenemos, si bien hay varias bajas, hay un plantel donde es competitivo y creo que en el día a día nos preparamos para poder estar y lo haremos de la mejor manera”, parte señalando Lucero.

Por lo que es el presente de la U, el ‘Gato’ reconoce que el equipo ha ido de menos a más, pero que sigue bastante inestable ya que no puede sumar resultados positivos de forma continua, lo que es una deuda pendiente dentro del plantel en lo que resta de temporada.

Lucero habla del presente azul | Foto: Photosport

“En general hemos ido de menor a mayor, no hemos arrancado de la forma que todos esperábamos y por cómo se conformó el plantel, pero estos últimos partidos, si bien con La Calera fue un resultado adverso, ha habido una gran mejoría, el equipo está en crecimiento. Las lesiones nunca han dejado conformar el plantel al 100% o tener una semana completa, ha sido un factor”.

Publicidad

“Estamos en eso, encontrando nuestra mejor versión, creciendo día a día, trabajando al máximo para cada vez estar mejor posicionado tanto a nivel individual como grupal”, declaró.

Finalmente, Lucero sabe que el duelo ante Cobresal será muy complejo por la altitud del Estadio El Cobre, en donde el equipo dirigido por Fernando Gago deberá trabajar en un duelo bastante inteligente para poder quedarse con la anhelada victoria.

“Somos un equipo que intenta tener mucho la posesión de la pelota, entonces esta es nuestra mejor herramienta para contrarrestar el ahogo, que seguro que va a llegar, pero nosotros vamos con la misma mentalidad, vamos por los tres puntos, presionar cuando lo tengamos que hacer y ser inteligentes, saber bien los momentos, tener posesiones más largas y después momentos para ahogar al rival”, cerró.

Publicidad

En Sintesis