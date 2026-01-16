El defensor Juan Pablo Gómez llegó a Universidad de Chile en 2023 tras brillar en Curicó Unido, donde había sido elegido como el mejor lateral derecho de la Liga de Primera.

Su arribo al Romántico Viajero generó altas expectativas, ya que se esperaba que el nacido en Buenos Aires aportara experiencia y solidez en la banda derecha de los azules.

Sin embargo, en dos temporadas no logró demostrar todo su potencial y terminó siendo una de las grandes decepciones del club laico. Solo disputó 33 partidos y registró 2 asistencias, dejando a hinchas bullangueros con la sensación de que no alcanzó el nivel esperado.

Juan Pablo Gómez no dejó un buen recuerdo en su paso por la U | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

En 2025, Gómez buscó un nuevo aire en Deportes Iquique, pero tampoco logró reencontrarse con su mejor versión. Su paso por los Dragones Celestes estuvo marcado por irregularidad y falta de continuidad, lo que volvió a poner en duda su proyección futbolística.

Juan Pablo Gómez estaría cerca de volver a Unión Española

Es en este escenario donde aparece una nueva oportunidad: Unión Española. El argentino nacionalizado chileno estaría muy cerca de regresar al club donde ya estuvo entre 2017 y 2021, así lo informó el medio partidario Independencia Hispana.

“A falta de detalles, Juan Pablo Gómez volvería a ser jugador de Unión Española”, informaron.

Además, el ya citado medio destacó la polifuncionalidad del futbolista de 34 años. “Sería considerado como defensa y lateral derecho”, sentenciaron.

Con este regreso, Gómez buscaría recuperar el nivel que lo llevó a destacarse en Curicó y a ser fichado por la U.

En síntesis…