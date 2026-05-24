El canterano de Universidad de Chile alcanzó un nuevo título, esta vez en Australia junto al Auckland FC. Confesó su emoción por la presea.

Un formado en Universidad de Chile continúa cosechando frutos en el exterior. En esta ocasión, Luis Felipe Gallegos alzó la corona de campeón en el fútbol australiano junto al Auckland FC.

El mediocampista de 34 años conversó con el periodista Rodrigo Gómez-Bolbarán y expresó su emoción por el logro. Le agradeció a su familia por acompañarlo lejos de su tierra natal.

“Ellos son parte importante en mi vida, en mi carrera, hemos estado juntos en todos los lugares. A veces nos ha tocado bailar con la fea y ahora conseguir este título la verdad que me pone muy contento, muy orgulloso“, lanzó.

Luego, el zurdo destacó esta nueva estrella para su palmarés. Antes, había conseguido trofeos en Universidad de Chile y en el Necaxa de México. Suma y sigue en el extranjero.

“Me ha tocado ganar un título en Chile, en México y ahora ganar este título acá. Para mí tiene un toque especial porque arrancamos de cero y estamos haciendo historia“, comentó.

Luis Felipe Gallegos alzó un nuevo trofeo. (Imagen: Auckland FC)

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¿El campeón con Universidad de Chile piensa en el retiro?

A su vez, Luis Felipe Gallegos dejó una curiosa reflexión sobre la mesa. Según dejó entrever, cada vez está más cerca de colgar los botines. El momento se avecina para el canterano azul.

“Iniciamos el proyecto de cero y lo logramos, lo conseguimos. Esta es casi la etapa final de mi carrera y yo creo que esta es una de las últimas oportunidades de poder ganar un trofeo en una liga“, indicó.

En resumen:

El mediocampista Luis Felipe Gallegos se coronó campeón en el fútbol australiano con el Auckland FC.

se coronó campeón en el fútbol australiano con el Auckland FC. El canterano Luis Felipe Gallegos de 34 años registra títulos en Chile, México y Australia.

de 34 años registra títulos en Chile, México y Australia. El volante Luis Felipe Gallegos confesó que se encuentra en la etapa final de su carrera.