Universidad de Chile se prepara para visitar a Deportes La Serena. En la previa del compromiso, Matías Zaldivia confirmó que el plantel azul tendrá dos integrantes menos en este viaje al norte del país.

En conversación con los medios en la antesala del duelo, el defensor central ratificó que tanto Eduardo Vargas como Marcelo Díaz quedaron al margen de la delegación estudiantil.

Mientras el delantero no fue considerado por un desgarro en el gemelo de su pierna izquierda, el mediocampista aqueja un problema en su talón que no le ha permitido tener regularidad.

“Es una lastima que el Chelo (Díaz) no pudo viajar y Edu (Vargas) tampoco, pero esperemos que estén para la próxima semana“, lanzó sobre sus compañeros en Universidad de Chile.

De esta manera, ambos se suman a Octavio Rivero, que continúa su proceso de recuperación tras una intervención quirúrgica en su rodilla izquierda. Este último recién volverá en el segundo semestre.

Eduardo Vargas y Marcelo Díaz quedaron al margen en Universidad de Chile. (Imágenes: Photosport)

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Universidad de Chile necesita una victoria

Cabe consignar que la escuadra universitaria marcha en la tercera posición del grupo D de la Copa de la Liga con cuatro puntos. Solo accede a semifinales el mejor de cada clasificatoria.

De tal modo, Universidad de Chile tendrá que poner lo mejor a disposición para enmendar el camino y entrar en la lucha por la nueva competencia. Jugará contra Deportes La Serena este sábado 2 de mayo desde las 15:00 horas.

En síntesis:

Eduardo Vargas y Marcelo Díaz son bajas en Universidad de Chile por lesión.

y son bajas en Universidad de Chile por lesión. El partido contra Deportes La Serena se disputará el sábado 2 de mayo .

se disputará el sábado . Universidad de Chile suma cuatro puntos en el grupo D de la Copa de la Liga.