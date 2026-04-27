Universidad de Chile festejó ante Universidad Católica: se quedó con el Clásico Universitario por 1-0. Tras ello, José “Pepe” Ormazábal no pudo ocultar su felicidad, aunque dejó una severa advertencia.

¿A quién se refirió? El histórico relator de la escuadra azul le dejó un potente mensaje a uno de los mayores emblemas del plantel, Charles Aránguiz. Lo llamó a elevar su rendimiento.

Es que bajo su visión, explicada en los micrófonos de BOLAVIP Chile, el mediocampista tendrá que ser un aporte o pasará al olvido para Fernando Gago. Fue tajante con su sentir.

“En la victoria de la U frente a Universidad Católica resalto la valentía de Fernando Gago. Hay que tener valentía para golpear la mesa y buscar cambios. Lo hizo dejando en la banca a Javier Altamirano y Lucas Assadi“, lanzó.

“Con este triunfo, la U se mete en la pelea. Es un equipo valiente, que va en busca del título. Para que jueguen, deben estar en un nivel elevado. Si (Charles) Aránguiz no encuentra su nivel, no va a jugar“, agregó.

Charles Aránguiz regresó en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Un mensaje a Charles Aránguiz en Universidad de Chile

Finalmente, el mítico locutor ahondó en su reflexión y destacó la postura del cuerpo técnico. No será desde el arranque el que tenga mejor currículum, sino que el que exhiba mayor desempeño.

“No le tiembla la mano. En la U, de aquí en más, va a jugar el que esté mejor. No se juega con el peso de la camiseta y es un mensaje muy potente para el plantel en líneas generales”, cerró.

En resumen:

Universidad de Chile venció 1-0 a Universidad Católica en el Clásico Universitario.

venció a Universidad Católica en el Clásico Universitario. El DT Fernando Gago dejó en la banca a Javier Altamirano y Lucas Assadi.

dejó en la banca a Javier Altamirano y Lucas Assadi. Charles Aránguiz perderá la titularidad si no eleva su nivel según José “Pepe” Ormazábal.