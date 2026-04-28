Rodrigo Goldberg y su fuerte petición al nuevo directorio de Azul Azul por el estadio: “Espero que…”

Universidad de Chile vive horas de cambios tras la renovación del directorio de Azul Azul, movimiento que instaló nuevas expectativas entre los hinchas azules respecto al futuro institucional del club.

En medio de ese escenario, uno de los temas que volvió a instalarse con fuerza fue la histórica deuda de los azules: la construcción de un estadio propio, anhelo que por años ha acompañado a la fanaticada del Romántico Viajero.

Y quien tomó la palabra sobre ese asunto fue Rodrigo “Polaco” Goldberg, exdelantero azul y exdirector deportivo del Chuncho, quien emplazó públicamente a la nueva mesa dirigencial.

Polaco Goldberg y el gran sueño del estadio para la U

En su rol de comentarista de Cooperativa Deportes e hincha, Goldberg aseguró que ya es tiempo de mirar hacia adelante y planificar seriamente el proyecto.

“Hasta que alguien diga, sabe qué, yo tengo no sé cuánta plata, voy a comprar una silla y voy a sentar gente ahí. No tengo idea, tiro ideas al aire. Desde este micrófono, yo como comentarista e hincha, lo que hago no es patalear”, expresó.

Luego, el ingeniero civil industrial insistió en que “creo que no tenemos otra alternativa que analizar lo que se viene. Y lo que se viene, espero de corazón que sea eso. Normalmente los planes de estas compañías son quinquenales”.

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Se definió la plana ejecutiva de la sociedad anonima que maneja a la U | FOTO: Diego Martin/Photosport

Finalmente, el Polaco dejó en claro su deseo para el mediano plazo. “Estemos hablando de un estadio para la U en los próximos cinco o 10 años. Sinceramente es lo que espero. Si pasa, todos los hinchas de la U vamos a estar requetecontra felices”, remató.

En resumen…

Rodrigo “Polaco” Goldberg se refirió al nuevo directorio de Azul Azul y aprovechó de instalar nuevamente el gran anhelo de los hinchas: avanzar de una vez por todas en el estadio propio para Universidad de Chile.