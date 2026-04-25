Sorpresa: el jugador que Fernando Gago deja afuera del banco de la U ante la UC en el Clásico Universitario

Este sábado 25 de abril, Universidad de Chile y Universidad Católica animarán la edición 202 del Clásico Universitario, una de las rivalidades más tradicionales del fútbol chileno, en un duelo con mucho en juego para ambos elencos.

En el caso del Romántico Viajero, el trascendental compromiso en el Estadio Nacional aparece como una gran oportunidad para recuperar terreno en la tabla y darle un nuevo impulso al ciclo encabezado por Fernando Gago.

Por lo mismo, cada decisión del entrenador argentino en la antesala del partido ha sido seguida con atención por los hinchas bullangueros.

Eduardo Vargas no estará en el banco de suplentes de la U ante la UC

Durante las últimas horas se conoció la lista de convocados para enfrentar a la UC, y una de las mayores sorpresas pasó por la presencia de Eduardo Vargas, considerando que Turboman sufrió un desgarro distal del gemelo interno de la pierna izquierda en el duelo ante Ñublense.

Sin embargo, el cuerpo técnico azul determinó que el campeón de la Copa Sudamericana con el Chuncho no estará ni siquiera en el banco de suplentes para este compromiso.

Turboman Vargas se pierde el Clásico Universitario ante la UC | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Cabe mencionar que el atacante de 36 años trabajó durante toda la semana de manera diferenciada en el Centro Deportivo Azul y no recibió el alta médica para competir.

Ahora, solo resta conocer la formación titular con la que la U buscará imponerse en casa y quedarse con tres puntos de oro en una jornada que promete alta tensión en el Coloso de Ñuñoa.

En resumen…

Universidad de Chile tendrá una sensible ausencia para el Clásico Universitario, ya que Eduardo Vargas quedó fuera del banco ante Universidad Católica pese a aparecer en la convocatoria.