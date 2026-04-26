Universidad de Chile se quedó con el Clásico Universitario gracias al solitario gol de Juan Martín Lucero, delantero que se llevó todos los aplausos de los 45.000 de los hinchas azules en el Estadio Nacional.

Romai Ugarte, periodista del programa CON CAMISETA conversó con BOLAVIP afirmando de entrada que el resultado del encuentro no fue producto del azar, sino de una planificación que priorizó la intensidad sobre los nombres. En su análisis, el periodista destacó que el planteamiento del técnico azul fue la clave para descolocar a un rival que venía con el cartel de equipo copero.

“Yo creo que fue el partido de Gago, porque le da la oportunidad a todos los que están jugando, a los jóvenes, y demostraron ahí que no hubo nervios, no hubo nada”, señaló Ugarte respecto a la personalidad de los canteranos laicos.

Romai Ugarte analiza el Clásico Universitario con BOLAVIP.

La crítica más punzante de Ugarte hacia el cuadro de la precordillera fue la diferencia de ritmo mostrada en Ñuñoa. A pesar de que la UC cuenta con futbolistas de largo recorrido, el periodista sintió que fueron sobrepasados por la energía de los dirigidos por Gago.

“La juventud de Gago le gana a la experiencia de Católica, sin duda. Es que el equipo corrió más, entonces cuando un equipo corre más y se ve, entonces marca la diferencia”, sentenció Romai, enfatizando que la frescura física fue el factor determinante.

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Lo que viene para la U según Romai Ugarte

Finalmente, Ugarte puso en contexto lo que significa este triunfo para el futuro de la Liga de Primera 2026. Según el comunicador, Universidad de Chile se jugaba la vida en este clásico para no despedirse anticipadamente de la lucha por la corona. “Le da la alegría al equipo que también se acerca a la tabla de posiciones, porque si perdiera, ya el título cortaba allá. Ahora empieza la pelea”, concluyó, dejando claro que este resultado reinserta a la U en la disputa directa por el campeonato.