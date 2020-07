Altas, bajas y 11 ideal: radiografía de Chivas para el torneo Guard1anes 2020

La espera terminó. Luego de más de cuatro meses de ansiedad y sufrimiento, el futbol por fin regresa a México de la mano del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX. En el medio han pasado muchas cosas, es por eso que aquí repasaremos cómo llega el Deportivo Guadalajara, uno de los grandes candidatos a quedarse con el título.

ALTAS

En este aspecto, las Chivas comandadas por Ricardo Peláez no tuvieron el mismo movimiento que en el anterior mercado de pases. Allí se gastó mucho dinero en varios jugadores, por lo que para este campeonato no han invertido. Ángel Zaldívar es el "refuerzo" de más renombre: vuelve de la cesión desde Puebla. Por otra parte en los últimos días se concretó la llegada a préstamo de Adrián Villalobos, proveniente de Leones Negros. También regresó a la institución Miguel Jiménez, desde Tampico Madero.

Ángel Zaldívar tendrá la difícil tarea de pelear el puesto con Macías (Getty Images)

BAJAS

Para fortuna de Luis Fernando Tena y de todos los aficionados del Rebaño Sagrado, la directiva de la institución hizo un gran trabajo para mantener la base del equipo. Por el momento sólo cuentan con las salidas de: Cristian Ortiz (Liberado), Giovani Hernández (Antigua, Guatemala a préstamo), Alejandro Zendejas (Necaxa a préstamo), Miguel Basulto (Cancún FC a préstamo), Hedgardo Marín (FC Juárez a préstamo) y Gael Sandoval (Santos Laguna)

Alejandro Zendejas salió a Necaxa en búsqueda de más minutos y protagonismo (Getty Images)

ONCE IDEAL

De acuerdo con los últimos equipos que paró en cancha Luis Fernando Tena y también basándonos en el rendimiento individual mostrado, un once ideal para Chivas sería: Antonio Rodríguez; Jesús Sánchez, Hiram Mier, Gilberto Sepúlveda, Miguel Ponce; Fernando Beltrán, Jesús Molina; Isaac Brizuela, Alexis Vega, Jesús Angulo; José Juan Macías.

No hay que dejar de nombrar a elementos como José Madueña, Cristian Calderón, José Juan Vázquez, Javier Eduardo López o Uriel Antuna, quienes comenzarán la temporada probablemente corriendo desde atrás pero en cualquier momento pueden ganarse un lugar en el equipo titular.

CALENDARIO

El estadio Akron se vestirá de gala este sábado 25 de julio para albergar el encuentro entre el Deportivo Guadalajara y León. Será sin público en las tribunas, es cierto, pero la emoción no faltará entre estos dos equipos que sin dudas aspirarán a llevarse el trofeo en el Guard1anes 2020.

Por otra parte, haremos un repaso de los partidos más trascendentales para el conjunto de Tena en este campeonato. A tomar nota:

Clásico Nacional: América vs Chivas (sábado 19 de septiembre a las 21:00hs/J11)

Clásico Tapatío: Chivas vs Atlas (sábado 17 de octubre a las 19:00hs/J14)

Encuentros destacados: vs Tigres UANL (5 de septiembre/J8), vs Cruz Azul (25 de octubre/J15), vs Pumas UNAM (31 de octubre/J16) y vs Rayados (7 de noviembre/J17).

