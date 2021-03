Álvaro Morales aprovechó la derrota de Pumas y lo humilló en redes sociales

En la noche del día de ayer, Pumas UNAM y Cruz Azul se midieron por el encuentro correspondiente a la décima jornada del torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX. En tiempo de descuento, La Máquina consiguió marcar de penalti y llevarse la victoria. Jonathan Rodríguez fue el auto del gol.

Con esta derrota, los comandados por Andrés Lillini se encuentran cada vez más abajo en la tabla de clasificaciones, colocándose en décimo cuarto lugar, con apenas 8 unidades en 10 partidos disputados. De esta manera, quedarían fuera de la zona de reclasificación.

Luego del partido, como es de costumbre, Álvaro Morales se burló de la derrota del conjunto Universitario y lo humilló en redes sociales con una seguidilla de tuits.

Pumas es humillado por Álvaro Morales. Jam Media.

"¡Top, papá! Siempre con argumentos. ¿Dónde quedaron los mininos sin la suerte de los rebotes, autogoles, postes y penales fallados del rival? No, mis cachuncitos. No. No traen nada. Ni buen trabajo ni fútbol. Quedarán últimos, aunque se ardan y resientan", destacó el periodista de ESPN.

Y en otros tuits, agregó: "Jajajajajajajajajaja. Los pumitas y su prensa amiga. Los cachuncitos vuelven a las alcantarillas". Para finalizar, lanzó: "Me reporta mi CM: “estoy sorprendido: los cachuncitos saben teclear. No escribir, pero sí teclear”.

